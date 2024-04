Mercy, Chris Pratt si infortuna sul set: 'Mi sono beccato un palo di metallo sulla caviglia'

Brutta disavventura sul set del film Mercy per la star di Guardiani della Galassia Chris Pratt. L'attore ha subito un infortunio alla caviglia mentre eseguiva uno stunt durante una ripresa.

Ad annunciarlo è stato proprio l'attore, che ha condiviso su Instagram la foto della sua caviglia sollevata e avvolta nella borsa del ghiaccio:"Quarto giorno di riprese di Mercy. Ho un fantastico team di stunt! E a volte cerco di fare qualcosa anche io. Oggi papà si è beccato un palo di metallo sulla caviglia". Pratt ha commentato con ironia il colpo subito sulla caviglia che gli ha creato non pochi grattacapi sul set.

Dimostrare innocenza

Nel film, Chris Pratt interpreta un detective accusato di un crimine violento che deve dimostrare la propria innocenza. Il cast di Mercy comprende anche Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Rafi Gavron, Chris Sullivan, Kenneth Choi e Kylie Rogers. Diretto da Timur Bekmambetov e scritto da Marco van Belle, il film uscirà il 15 agosto 2025.

Chris Pratt è conosciuto principalmente per il ruolo di Peter Quill/Star-Lord, leader dei Guardiani della Galassia nei tre film MCU dedicati ai personaggi Marvel e negli altri film sugli Avengers, tra cui Avengers: Endgame. Un altro personaggio che gli ha conferito notorietà internazionale è quello di Owen Grady nel franchise Jurassic World, al fianco di Bryce Dallas Howard e del cast storico della saga composto da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Chris Pratt ha iniziato la propria carriera soprattutto in tv, in serie come Everwood, The O.C. e Parks and Recreation prima di approdare al cinema e iniziare ad essere conosciuto anche dal grande pubblico.

Negli ultimi anni si è dedicato principalmente ai franchise Jurassic World e Marvel Cinematic Universe che hanno contraddistinto buona parte della sua carriera. Nel 2023, Pratt ha prestato anche la voce all'iconico personaggio di Super Mario Bros. Il Film nel film animato che ha ottenuto un enorme successo in tutto il mondo, nonostante le iniziali critiche nei confronti proprio della scelta di Pratt come voce del protagonista.