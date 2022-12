Mercoledì: in futuro ci sarà una storia d'amore con Enid? Gli showrunner "sono aperti a tutto"

Sul web non è difficile trovare teorie e fan fiction dedicate a Mercoledì, la nuova serie Netflix di Tim Burton. Fra queste una delle più quotate vedrebbe la protagonista di Jenna Ortega in una storia d'amore con la Enid di Emma Mayers. I creatori della serie hanno rivelato che si tratta di una dinamica da non escludere a prescindere.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

Durante una recente intervista con THR Miles Millar e Al Gough, co-creatori di Mercoledì, hanno rivelato che una storia d'amore con Enid non è del tutto fuori questione nel futuro della serie tv. I due sono stati interrogati proprio sul rapporto delle due giovani, chiedendo se esiste la possibilità di vederci risvolti romantici, o se resteranno solamente in amicizia.

La risposta diretta è arrivata proprio da Millar: "Come ha detto Al, questa idea di sorellanza è la chiave dello spettacolo. Non scarteremo nulla e, ovviamente, può capitare che i personaggi rivelino se stessi mano a mano. Questo è ciò che amiamo della televisione, il fatto che si tratta di un viaggio organico. Abbiamo una tabella di marcia e vorremmo creare percorsi che ti portano in direzioni del tutto inaspettate. Quindi siamo aperti a tutto. Vogliamo esplorare quell'amicizia in ogni modo [...] si tratta solamente di essere aperti e vedere come si sviluppano quei personaggi. Come ha detto Al, quell'amicizia è la chiave della nostra visione interna allo spettacolo".

Vi ricordiamo che la prima stagione di Mercoledì è attualmente disponibile su Netflix.