Mercoledì: il primo teaser della seconda stagione della serie Netflix con Jenna Ortega (VIDEO)

Anche se la clip sembra essere un chiaro riferimento al fatto che Mercoledì tornerà per una seconda stagione, Netflix non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale.

Mercoledì è stato uno dei più grandi successi del 2022 per Netflix e sembra che siano già in corso piani per lanciare la seconda stagione della commedia interpretata da Jenna Ortega: il profilo Twitter della piattaforma streaming ha appena diffuso il nuovo teaser dello show.

Sebbene qualcuno avesse recentemente ipotizzato che la serie avrebbe potuto lasciare Netflix per essere prodotta da Amazon Prime, sembra proprio che il gigante dell'intrattenimento abbia messo fine alle dicerie, rivelando che la seconda stagione dello show potrebbe arrivare molto presto sulla piattaforma.

Mercoledì: Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix

Nella clip si può vedere la Ortega dietro alla sua macchina da scrivere, in seguito la telecamera mette a fuoco la pagina sulla quale Mercoledì scrive "the end", per poi aggiungere un punto interrogativo alla fine. Oltre a questo dettaglio piuttosto rivelatorio, Netflix ha aggiunto una serie di punti di domanda nella didascalia del criptico tweet.

Il breve filmato termina con Mercoledì di Jenna Ortega che sorride prima di allungare la mano per estrarre la pagina dalla macchina da scrivere. Il messaggio sembra piuttosto chiaro anche se è doveroso ribadire che, almeno per adesso, i piani alti di Netflix non hanno rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale a proposito della seconda stagione dello show.