Mercoledì, Jenna Ortega era terrorizzata dal tornare nella Stagione 2

Dopo il successo planetario della prima stagione, per l'attrice il ritorno non è stato affatto una passeggiata

Le riprese di Mercoledì 2 sono in corso e mentre i fan sono ansiosi di vedere cosa succederà stavolta a Mercoledì Addams, la star della serie Jenna Ortega ha dichiarato di essere stata "terrorizzata" all'idea di tornare per una seconda stagione.

Durante un'apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la Ortega ha dichiarato che il ritorno a Mercoledì le ha provocato parecchie ansie a causa del parecchio tempo trascorso dalle riprese della prima stagione, ma che non ci è voluto molto per tornare al lavoro.

"Ero un po' terrorizzata perché erano passati anni da Mercoledì, da quando abbiamo girato la prima stagione. L'avevamo girata due o tre anni fa in Romania", ha raccontato Ortega. "Quindi, non sapevo bene come... ero solo, credo, piena di pensieri. Ma non appena indossi i costumi di Colleen Atwood, ti fai fare i capelli e il trucco, e poi togli tutta l'espressione dalla tua faccia, è come se dicessi: 'Oh, ok. In un certo senso so come si fa'".

Mercoledì: La protagonista al violoncello nella serie Netflix

La Ortega ha anche confermato di avere anche un ruolo da produttrice nella seconda stagione della serie, cosa che le permette di prendere decisioni sullo svolgimento, una mansione che ha definito "eccitante".

Mercoledì 2, Jenna Ortega: "Ci sarà più azione, più horror e ogni episodio sembrerà un film"

"Posso decidere, ad esempio, quanto sarà blu qualcuno, o dove vanno i cervelli sul pavimento, che aspetto hanno le protesi", ha spiegato. "È così eccitante. È molto divertente, in realtà".

Il successo della prima stagione di Mercoledì è stato assoluto, tanto che Netflix ha confermato l'arrivo di una nuova mandata di episodi e annunciato anche il nuovo cast di supporto per la protagonista, oltre ai vecchi membri che faranno ritorno. Trovate gli episodi della prima stagione in streaming sulla piattaforma. A settembre rivedremo Ortega in Beetlejuice Beetlejuice, con cui ha rinnovato la collaborazione con Tim Burton.