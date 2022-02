Mercoledì, Jenna Ortega: "È un personaggio latino, finora non è mai stato rappresentato"

Jenna Ortega parla di Mercoledì, personaggio che interpreta nella serie prodotta da Netflix e diretta da Tim Burton dedicata alla piccola de La famiglia Addams, evidenziando l'origine latina del personaggio in un'ottica di diversità.

Una foto di Jenna Ortega

In Wednesday, in arrivo su Netflix prossimamente, Jenna Ortega interpreterà una versione cresciuta di Mercoledì alle prese con la separazione dall'ingombrante e mostruosa famiglia, i problemi dell'adolescenza e l'inserimento al college.

Parlando con Empire, Ortega ha elogiato le precedenti incarnazioni del personaggio - interpretato in modo memorabile da Christina Ricci nei film degli anni '90, Lisa Loring e Cindy Henderson nelle serie TV degli anni '60 e '70, e doppiato da Chloë Grace Moretz nel recente film d'animazione:

"Mercoledì è stata incarnata perfettamente. Come se non ci fosse niente che tu possa fare per fare di meglio. La sfida, quindi, è fare qualcosa di diverso rimanendo distintamente Mercoledì. C'è tanta pressione. Sapevo che non potevo imitare nessuno. È un personaggio impassibile. È sarcastica ed è dura. Penso che ci siano diversi percorsi che io o chiunque altro avremmo potuto intraprendere per questo ruolo. È stato davvero incredibile perché il nostro regista, Tim Burton, è molto collaborativo".

Jenna Ortega rivela di aver lavorato a stretto contatto con Tim Burton per creare questa versione di Mercoledì, dal suo sorriso al sarcasmo, alla sua identità da adolescente. Inoltre, questa volta è lei la protagonista:

"Non l'abbiamo mai vista sullo schermo così spesso. Lei è sempre quella che fa una battuta e poi sparisce. Come possiamo mantenere quell'esplosività, quell'ardore dandoci allo stesso tempo una gamma emotiva sufficiente per portare avanti una storia senza perdere l'impassibilità?"

Ma il motivo principale che ha spinto Jenna Ortega ad accettare il ruolo riguarda l'origine latina di Mercoledì: "Gran parte del motivo per cui ho firmato è perché tecnicamente è un personaggio latino e non è mai stato mostrato o rappresentato".

Nella serie di Burton, il padre di Mercoledì, Gomez, è interpretato da Luis Guzmán, mentre il fratello Pugsley è interpretato da Isaac Ordonez. "Come qualcuno che ha lottato, e lotta ancora oggi, con una sorta di sensazione di rappresentazione o riconoscibilità nei media mainstream, nel cinema e nella televisione, ho riconosciuto che questa era un'opportunità per me... dare quella riconoscibilità ad altre ragazze come me. Guardando il mio modo di fare e avendo il background culturale che ho, non ci sono molti personaggi iconici là fuori. Quindi, quando si presenta un'opportunità come questa va colta, in più mi hanno paragonato a lei per tutta la mia vita a causa del mio umorismo, quindi sembrava la cosa giusta".