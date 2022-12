Mercoledì: Jenna Ortega ha cambiato in corsa alcuni dialoghi per apparire più umana

La giovane attrice avrebbe corretto personalmente alcune delle sue battute per non sembrare troppo distaccata.

Dopo settimane di dominio assoluto al debutto, Mercoledì è tornata nuovamente al vertice delle classifiche di Netflix, segno che il pubblico a casa sta continuando ad amare la serie con protagonista Jenna Ortega e tratta dai personaggi de La Famiglia Addams.

Non si fermano nemmeno le dichiarazioni dei diretti interessati, e l'ultima arriva nuovamente proprio dalla Ortega. Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, l'attrice protagonista della serie prodotta e co-diretta da Tim Burton ha accennato al fatto di aver cambiato alcuni dei suoi dialoghi mentre era sul set, con l'obiettivo di far apparire la sua Mercoledì un po' più umana, evitando che il pubblico non si relazionasse affatto con il suo atteggiamento fin troppo distaccato.

"Ricordo che c'era una battuta in cui mi ritrovavo a parlare di un vestito, e inizialmente lei avrebbe dovuto dire: 'Oh, mio Dio, sto impazzendo per un vestito, mi odio letteralmente'. E sono rimasta a bocca aperta... erano cose di questo genere. Siamo riusciti a evitare molti dialoghi simili nel tentativo di farla sembrare umana".

Indubbiamente, tutti questi piccoli aggiustamenti e correzioni in corsa hanno colpito nel segno, dato che il pubblico ha amato alla follia sia il personaggio di Mercoledì, sia il fascino della serie, con i suoi misteri e le sue stranezze sempre ad altezza teen-drama.