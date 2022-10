Mercoledì: una featurette svela il dietro le quinte della serie di Tim Burton

Tim Burton arriverà al Lucca Comics & Games 2022 per presentare il 31 ottobre in anteprima la serie Mercoledì, di cui ora è stata condivisa una nuova featurette.

Nel video il cast e i produttori parlano infatti della visione del regista, che rivela il motivo per cui era interessato a raccontare la storia della giovane Addams, del suo modo di girare e della sua capacità di creare visivamente qualcosa di unico che resiste al tempo. Jenna Ortega, ad esempio, ha ammesso di essere cresciuta guardando più e più volte Beetlejuice e ha condiviso quanto sia rimasta colpita dall'attenzione per i dettagli che Burton ha avuto sul set.

Mercoledì, che arriverà in streaming il 23 novembre, è stato scritto da Al Gough e Miles Millar, che hanno l'incarico di showrunner.

La serie racconterà i tentativi di Mercoledì di imparare a gestire le sue capacità paranormali, fermare una serie di omicidi che sta terrorizzando la città e risolvere il mistero soprannaturale.

Nel cast dello show ci sono inoltre: Gwendoline Christie (Game of Thrones), Riki Lindhome (Knives Out, Another Period), Jamie McShane (Mank, Bloodline), Hunter Doohan (Your Honor, Truth Be Told), Georgie Farmer (Treadstone, The Evermoor Chronicles), Moosa Mostafa (Nativity Rocks!, The Last Bus), Emma Myers (Girl in the Basement, Taste of Christmas), Naomi J. Ogawa (Skylin3s), Joy Sunday (Dear White People, The Beta Test) e Percy Hynes White (The Gifted, Pretty Hard Cases).

Il progetto ha come protagonisti Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì e Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman nella parte dei genitori della ragazzina, Morticia e Gomez Addams, Fred Armisen sarà Zio Fester nella serie, mentre Christina Ricci interpreterà in Marilyn Thornhill, una delle insegnanti della Nevermore Academy.