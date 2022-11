Mercoledì: la featurette sulla Nevermore Academy della nuova serie Netflix di Tim Burton

Netflix Italia ha appena pubblicato una nuova featurette che fa scoprire l'ambiente scolastico della Nevermore Academy, il liceo al centro della storia di Mercoledì, la serie in 8 episodi che sarà disponibile dal 23 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

La Nevermore è la scuola per outsider per eccellenza, ma è anche un liceo come tutti gli altri, tra uniformi e rivalità tra studenti. Questa featurette racconta come la visione di una scuola così particolare è diventata realtà con le parole del regista e produttore Tim Burton, degli showrunner Alfred Gough e Miles Millar, di Jenna Ortega e degli altri membri del cast.

Mercoledì: un'immagine dei protagonisti

La serie è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams ci sarà Jenna Ortega, affiancata da Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott), e Christina Ricci (Marilyn Thornhill).