Mercoledì, anche la Stagione 2 conterrà un'iconica scena di ballo?

Spesso i registi non possono prevedere quali momenti di un film o di una serie televisiva diventeranno virali quando vengono diffusi al pubblico, quindi nessuno poteva prevedere quanto sarebbe diventato virale il ballo di Jenna Ortega in Mercoledì o quanti meme avrebbe ispirato.

Recentemente alla Ortega è stato chiesto se i fan dovranno aspettarsi un momento altrettanto iconico nella seconda stagione, in particolare se ci sarà un altro ballo, e l'attrice ha dichiarato di non essere a conoscenza di un momento del genere, anche se, avendo girato solo quattro episodi per la prossima stagione, è ancora possibile che appaia una sequenza simile più avanti. La seconda stagione di Mercoledì dovrebbe debuttare su Netflix nel 2025.

Alla domanda di Extra se ci sarà un altro momento virale nei nuovi episodi, Ortega ha dichiarato: "Oh, mio Dio, non che io sappia. Non sto guardando al programma, temo che forse vedrò qualcosa del genere più avanti".

Anche senza un ballo virale, Ortega ha spiegato che il pubblico potrà ancora aspettarsi scene memorabili: "Abbiamo dei set davvero incredibili, è quello che posso dire. Abbiamo girato solo quattro episodi finora, ma ogni episodio ha una scena o un fattore forte ed eccezionale, il che è bello. Non voglio dire che è come un film, come se fossero tutti film, perché non lo sono, ma in questa stagione ci sentiamo come se avessimo un'opportunità in più di fare le cose che volevamo realizzare nella prima, solo che forse non avevamo le risorse o la fiducia e in questa stagione ce l'abbiamo, il che è davvero fantastico".

A conferma di come non si possa prevedere quali momenti di uno spettacolo o di un film diventeranno virali, Ortega ha in realtà coreografato lei stessa il ballo, mettendo insieme una serie di mosse che aveva visto da altri interpreti. Se da un lato ha espresso il suo apprezzamento per il fatto che i fan si siano immedesimati nella scena, dall'altro ha suggerito qualche rimpianto per l'attenzione che la scena ha suscitato.

"No, anche questo non riesco ancora a crederlo", aveva detto l'attrice nel 2023, parlando dell'improvvisa popolarità della scena. "Alcune mosse le avevo pianificate, altre erano improvvisate. È stata una delle scene che non mi ha fatto dormire la notte. C'erano così tante cose che avrei potuto e dovuto fare. Quindi, il fatto che molti l'abbiano apprezzata o anche solo provata è per me assurdo".