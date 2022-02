Men: il teaser trailer del nuovo film di Alex Garland con Jessie Buckley

Men, il nuovo film diretto da Alex Garland, arriverà nelle sale americane il 10 maggio e un teaser trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto con star Jessie Buckley, nominata agli Oscar 2022.

Nel video si vede la protagonista da sola durante una passeggiata. La giovane donna si imbatte poi in un tunnel e la si vede all'interno di una chiesa, prima di dare spazio a un'apparizione misteriosa e a momenti ricchi di tensione.

Alex Garland, dopo il successo di Ex Machina, ha scritto e diretto Men, oltre a produrre il film insieme a Eli Bush, Andrew Macdonald e Allon Reich.

Jessie Buckley interpreta una donna che si ritrova a vivere un viaggio da incubo in campagna, dove viene tormentata da qualcosa di inquietante che ha a che fare con gli uomini.

Nel cast ci sono anche Rory Kinnear e Paapa Essiedu.

La fotografia del film è firmata da Rob Hardy, con cui il regista ha già collaborato in occasione di Ex Machina e Annihilation.

Garland tornerà prossimamente sul set in occasione di Civil War, progetto che avrà come star Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Cailee Spaeny.