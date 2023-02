Men: ecco perché l'inquietante horror va riscoperto nell'edizione 4K UHD di Midnight Factory

Men, l'inquietante folk horror di Alex Garland, ha ricevuto un trattamento di lusso da Plaion che lo propone nella collana Midnight Classic in una favolosa edizione a due dischi con la versione 4K. Video e audio perfetti per vivere tensione e scene terrificanti.

Ci sono dei film che per varie cause e poca conoscenza scorrono senza lasciare il segno nelle sale, ma che vanno recuperati per una visione casalinga per un doppio motivo: scoprirne i lati forse ancora nascosti del loro indubbio fascino e vederli esaltati da un prodotto homevideo di altissimo livello che ne sottolinei i pregi. È il caso di Men, suggestivo horror d'autore firmato da Alex Garland, il regista di Ex-Machina.

A dimostrare che non si tratta di un film banale come tanti altri horror, la decisione di Plaion Pictures di farlo uscire non solo nella consueta e apprezzata collana Midnight Factory, ma di proporlo addirittura in 4K UHD, con un'edizione a due dischi che contiene anche il disco blu-ray (oltre a un elegante booklet). Insomma il prodotto ideale per recuperare un film coraggioso, intrigante e comunque da vedere, soprattutto per i fan del genere che dopo una serpeggiante tensione psicologica, non si fanno spaventare da scene di body-horror decisamente spinte.

Metafore, simbolismi e allegorie di un maschilismo tossico

Ma perché Men è un horror da recuperare? Il percorso psicologico della giovane Harper (una bravissima Jessie Buckley), che dopo la tragica morte del marito (in apparenza morto suicida, anche se i vari flashback lasciano un atroce dubbio) cerca di superare il trauma e un po' di serenità affittando una grande casa nella campagna inglese, è di quelli davvero inquietanti. Perché invece che pace e tranquillità, la donna troverà un incubo di terrore. Tutto per una serie di strani incontri con uomini ambigui (tutti interpretati da Rory Kinnear), dal proprietario della tenuta a un poliziotto, da un pastore a un ragazzo mentalmente instabile, fino soprattutto a un inquietante stalker nudo che si presenta in casa.

Men gioca molto su metafore, simbolismi e allegorie, forse perfino troppo (fino al rischio di sfociare nel grottesco e nel ridicolo), ma è chiaro che quei personaggi rappresentano tutto il tossico maschilismo e la cultura patriarcale che permeano ancora la società, utilizzando violenze, abusi e autoritarismo, ma anche attraverso sottili manipolazioni psicologiche. Insomma, in qualche maniera la colpa è sempre della donna. Ma visto che in Men la grintosa Harper indossa i panni dell'eroina e non ci sta, ecco che lo scontro sfocerà in bagni di sangue e in alcune scene che si farà fatica a dimenticare.

Men, la recensione: le facce orribili del senso di colpa

Un video 4K sontuoso per esaltare la cura estetica e la follia del folk-horror

Adesso resta il punto chiave: l'edizione 4K UHD (e blu-ray) di Men che Plaion ha pubblicato attraverso la sua collana Midnight Factory, riesce a trasmettere tutto questo? La risposta è sì, sia sul piano video che audio. Le immagini evocano perfettamente la cura estetica del film, a partire dall'illusoria tranquillità iniziale con i colori magici della campagna inglese (il verde dell'erba è intensissimo) e un dettaglio eccellente sui primi piani, le panoramiche esterne e soprattutto gli interni della grande tenuta. Poi il video si adatta perfettamente alla crescente tensione e alla montante follia di un folk horror.

C'è qualche morbidezza nelle sequenze più scure e buie, ma è assolutamente fisiologica visto anche il notevole utilizzo di effetti CGI, che sono riprodotti con dovizia di particolari e riescono a trasmettere in modo adeguato tutta la stravaganza e l'inquietudine di quanto scorre sullo schermo, mantenendo una buona compattezza del quadro e un croma acceso che privilegia le tonalità rosse e verde. Anche nei momenti più raccapriccianti nel finale, nonostante l'oscurità il dettaglio resta buono e il quadro solido e senza sbavature.

Men farà arrabbiare molti spettatori (e va benissimo così)

Audio potente e suggestivo: l'ideale per un sound design allucinogeno

L'audio è presentato in DTS HD 5.1 sia in italiano che in inglese. E si tratta di tracce di grande suggestione: il film non ha solo una colonna sonora evocativa con cori ed echi, ma anche sonorità acustiche piuttosto ricercate ed effetti chiaramente volti a sorprendere, tutto ben catturato da un audio che esalta un sound design che potremmo definire quasi allucinogeno. L'asse posteriore è attento a posizionare ogni effetto nello spazio con grande precisione, anche l'ampiezza laterale è assicurata e i bassi subentrano spesso con decisione e muscolarità. Se a questo aggiungiamo dialoghi puliti e chiari e un'ambienza generale piuttosto ricca anche nei momenti più tranquilli, ecco che possiamo concludere come anche la missione dell'audio sia pienamente riuscita.

Gli extra: un'intervista al regista Alex Garland e un booklet

Per quanto riguarda gli extra, il disco 4K ne è privo ma su quello blu-ray troviamo il trailer e un'intervista al regista Alex Garland di 12 minuti, nella quale il regista parla della genesi del progetto, della creazione dei dialoghi, della sua scena preferita, degli effetti digitali e della reazione emotiva del pubblico al film. Da non dimenticare poi il solito booklet di 20 pagine ben curato sempre presente nelle edizioni Midnight Factory.