Men: il nuovo poster del film di Alex Garland, domani il trailer

Nella giornata di domani verrà diffuso un nuovo trailer di Men, il nuovo film diretto da Alex Garland e, nell'attesa, A24 ha condiviso un poster inedito.

L'immagine promozionale ritrae Geoffrey, il personaggio interpretato dall'attore Rory Kinnear.

Men: un nuovo poster del film di Alex Garland

Alex Garland, dopo il successo di Ex Machina, ha scritto e diretto Men, oltre a produrre il film insieme a Eli Bush, Andrew Macdonald e Allon Reich.

Jessie Buckley, nominata recentemente agli Oscar per il film diretto da Maggie Gyllenhaal La Figlia Oscura, interpreta una donna che si ritrova a vivere un viaggio da incubo in campagna, dove viene tormentata da qualcosa di inquietante che ha a che fare con gli uomini.

Nel cast ci sono anche Rory Kinnear e Paapa Essiedu.

La fotografia del film è firmata da Rob Hardy, con cui il regista ha già collaborato in occasione di Ex Machina e Annihilation.

Garland tornerà a lavorare nei prossimi mesi sul set in occasione di Civil War, progetto che avrà come star Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Cailee Spaeny.