Men: Jessie Buckley e Rory Kinnear nel trailer dell'horror di Alex Garland

A24 ha svelato il trailer dell'horror Men, diretto dal regista e romanziere Alex Garland e interpretato da Jessie Buckley, Rory Kinnear e Paapa Essiedu.

Il trailer si apre con un tono piacevole quando Harper (Jessie Buckley) arriva nell'idilliaca casa di campagna dove intende ritirarsi dal mondo dopo che un trauma ha colpito la sua vita. La casa è accogliente e calda, con alberi di mele pieni di frutta in giardino. Tuttavia, mentre l'ospite della casa (Rory Kinnear) continua a chiedere ad Harper dell'esistenza di suo marito, lei inizia ad avere visioni di un uomo (Paapa Essiedu) che precipita davanti ai suoi occhi. Da quel momento in poi, l'atmosfera del trailer cambia drasticamente, con la felice colonna sonora sostituita da una musica inquietante.

La seconda parte del trailer mostra una passeggiata di Harper attraverso un tunnel, dove intravede una figura misteriosa. Poi, la forma inizia a seguire Harper ovunque vada, come il ricordo di suo marito che si è ucciso saltando dal loro balcone. Anche nascosta in campagna, Harper non può sfuggire al suo trauma, come anticipa il trailer di Men, che promette di essere una meditazione spaventosa sul dolore e la perdita.

Per rendere le cose ancora più inquietanti, quasi tutti i personaggi maschili nel trailer sembrano essere interpretati da Rory Kinnear, che interpreta il ruolo di un prete, un agente di polizia, un barista e persino un bambino. Tutti questi uomini stanno cercando di convincere Harper ad ammettere che si sente in colpa per la morte di suo marito e che potrebbe essere responsabile del suo suicidio. Non è chiaro, tuttavia, se tutti questi uomini siano manifestazioni dell'apparizione che Harper chiama inavvertitamente nel tunnel o solo un riflesso della sua mente turbata.