Men in Black International a Giffoni 2019: è il film d'apertura del Festival

Men in Black International sarà il film d'apertura a Giffoni 2019. Il nuovo capitolo del franchise, con Chris Hemsworth nei panni dell'Agente H e Tessa Thompson in quelli della nuova recluta, l'Agente M, aprirà la 49ma edizione del Giffoni Film Festival.

Domani, 19 luglio, dunque, il film verrà proiettato in anteprima nazionale per inaugurare la nuova edizione del Festival cinematografico, e in occasione della proiezione avrà luogo uno speciale evento legato al tema principale del festival: "Aria". Gli alieni di MIB illumineranno il cielo della valle di Giffoni con un imperdibile spettacolo immersivo e sorprendente. Sarà possibile assistere all'evento a partire dalle 22.30 nell'area concerti del Festival (in Piazza F.lli Lumière a Giffoni).

Men in Black International, che è sbarcato negli USA a giugno, sarà poi disponibile nelle sale italiane ufficialmente da giovedì 25 luglio. Diretto da F. Gary Gray, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros., l'atteso lungometraggio è ambientato nel mondo creato in passato per i film con protagonisti Tommy Lee Jones e Will Smith. Al centro della trama ci saranno gli agenti H e M che lavorano per la sezione londinese dei Men in Black, con a capo il personaggio affidato all'attore Liam Neeson. Un caso che verrà affidato ai due li porterà a indagare su un omicidio che avrà incredibili conseguenze globali.

Fanno parte del cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Les Twins - Laurent & Larry Bourgeois, Emma Thompson e Liam Neeson.