Jessica Chastain torna a essere diretta da Michel Franco in Dreams, nel cast anche Rupert Friend

Dopo il successo di Memory, premiato a Venezia per la miglior interpretazione maschile, Jessica Chastain e il regista Michel Franco collaboreranno ancora insieme in Dreams.

Squadra che vince non si cambia. Dopo Memory, dramma sentimentale che si è portato a casa una Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile di Peter Sarsgaard, Jessica Chastain e il regista Michel Franco collaborano ancora insieme in Dreams, pellicola indipendente che ha ricevuto il benestare del sindacato SAG-AFTRA visto che rientra negli accordi sanciti con le produzioni indie.

Dreams, che vede nel cast anche Rupert Friend, ha concluso da poco le riprese a San Francisco, dove circa 60 attori e 50 membri dell'equipe sono stati impiegati sul set del film prodotto da Teorema. I dettagli del plot per il momento sono nascosti e le fonti di Deadline hanno affermato che la sceneggiatura non era WGA.

Jessica Chastain a sostegno dello sciopero

La stessa Jessica Chastain ha rivelato che gli era stato sconsigliato di recarsi alla Mostra di Venezia, ma alla fine ha deciso di partecipare per sostenere le produzioni indipendenti che rispettano gli accordi presi col sindacato.

"Se la maggioranza dei produttori indipendenti si fa avanti e firma l'accordo interinale, mostrerà all'AMPTP quanto si sbagliano quando dicono che i nostri termini contrattuali sono irrealistici o irragionevoli", ha scritto Jessica Chastain domenica su X/Twitter. "Questi accordi forniscono anche opportunità di lavoro ai membri della nostra troupe che sono davvero in difficoltà durante lo sciopero. In questo modo, portiamo avanti il ​​nostro sciopero mantenendo la pressione sulle aziende colpite come nessun altro potrà fare".

