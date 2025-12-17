Memories: una clip esclusiva celebra l'uscita dell'anime di Katsuhiro Otomo

Senza dubbio Akira è l'anime più celebrato del maestro Katsuhiro Otomo, ma non è l'unico titolo della sua filmografia ad aver destato l'attenzione del pubblico. Dopo un'uscita fugace in home video arriva finalmente nei cinema italiani a dieci anni dall'uscita l'acclamato Memories. L'anime in tre episodi sarà nei cinema dal 12 al 14 gennaio, distribuito da Animagine, la collana anime creata da Dynit e Adler Entertainment.

Il film arriva in Italia in sala per la prima volta in occasione del suo trentesimo anniversario, dopo la pubblicazione degli anni Novanta direttamente per il mercato home video.

Una scena di Memories

Tre storie indipendenti, ma unite dal genere fantascientifico

Memories è composto da tre episodi. Il primo episodio, Magnetic Rose, e il terzo, Cannon Fodder, sono stati animati e prodotti dallo Studio 4°C, mentre il secondo, Stink Bomb, da Madhouse. Ogni racconto è diretto da un regista diverso: Magnetic Rose da Koji Morimoto, Stink Bomb da Tensai Okamura e Cannon Fodder dallo stesso Katsuhiro Otomo, che solo pochi anni prima aveva rivoluzionato l'animazione giapponese col capolavoro Akira.

Un astronauta in uno degli episodi di Memories

Nomi di primo piano dell'industria giapponese coinvolti non solo nella regia. Magnetic Rose è sceneggiato infatti da un giovane Satoshi Kon, che successivamente dirigerà anime di culto quali Perfect Blue, Tokio Godfathers e Paprika. Il film è ambientato nello spazio profondo e racconta le vicende dell'equipaggio di una navicella raccogli-rifiuti che si imbatte in una gigantesca astronave a forma di rosa. Nonostante la bellezza e l'eleganza dell'internodella nave spaziale, ben presto verranno alla luce misteri inquietanti.

Stink bomb, il secondo episodio, racconta con toni parodistici le conseguenze dell'utilizzo di una micidiale arma batteriologica. Infine Cannon Fodder è una distopia steam punk animata in un unico piano sequenza, tecnica che è stata usata qui per la prima volta e ha segnato il passaggio dall'animazione tradizionale a quella digitale.

Memories: una scena dell'anime

La sinossi di Memories: che cosa accade nei tre episodi?

Basato su tre brevi storie a fumetti di Katsuhiro Otomo, il primo episodio, Magnetic Rose, si concentra su tre astronauti che finiscono prigionieri in un mondo incantato. Per liberarsi dovranno fare i conti con se stessi e le proprie paure tra ologrammi del passato, teatri d'opera e giardini incantati. Al centro del secondo divertente episodio, Stink Bomb, troviamo Nobuo Tanaka, un tecnico di laboratorio che, mentre cerca di una medicina per il raffreddore, assume per sbaglio una pillola in fase di sperimentazione, con conseguenze tremende. L'episodio 3, Cannon Fodder, è ambientato in un mondo che ha fatto della guerra contro un nemico invisibile la sua quotidianità.

Memories sarà al cinema solo il 12, 13 e 14 gennaio.