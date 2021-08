Memorie di un omicida: i nastri di Nilsen, su Netflix in streaming da oggi

Memorie di un omicida: i nastri di Nilsen è il nuovo documentario sullo spietato serial killer Dennis Nilsen, disponibile su Netflix in streaming a partire da oggi 18 agosto 2021 per tutti gli abbonati!

Nel 1983, il serial killer britannico Dennis Nilsen confessò di aver ucciso quindici uomini utilizzando la medesima tecnica: prima riusciva ad attirarli a casa sua, poi li strangolava e infine nascondeva i loro corpi sotto il pavimento. Un quadro criminale terrificante che ha mosso l'interesse di vari studiosi: attraverso libri e documentari, si è già tentato in passato di ricostruire la follia omicida che pervadeva la mente contorta di Nilsen.

Locandina di Memorie di un omicida: i nastri di Nilsen

In seguito alla sua morte, si è ottenuto l'accesso a un archivio personale enorme, il quale include oltre 250 ore di inedite registrazioni su nastro con le quali è possibile ricostruire precisamente l'identikit di uno dei killer più feroci dell'epoca contemporanea. Sullo sfondo della Gran Bretagna degli anni Ottanta, il film segue le origini scozzesi di Nilsen, cresciuto in un villaggio di pescatori, e la sua ascesa verso la pazzia omicida, tra le affollate strade londinesi.

Le sue vittime furono tutte persone molto fragili, le quali giungevano nella capitale britannica in cerca di lavoro per poi ritrovarsi indigenti, tanto da divenire prede di individui instabili ma carismatici come Nilsen. Per un lunghissimo periodo, l'assassino ha agito indisturbato, seminando terrore e panico come pochi altri nella storia criminale del Regno Unito.

Memorie di un omicida: i nastri di Nilsen è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.