La memoria dell'assassino, trailer: Michael Keaton dirige se stesso e Al Pacino in questo thriller

Michael Keaton dirige ed è protagonista di questo thriller in cui interpreta un sicario che non può più fidarsi della sua memoria

Eagle Pictures ha diffuso in streaming il trailer di La memoria dell'assassino, nuovo thriller diretto e interpretato da Michael Keaton, alla sua seconda regia cinematografica.

Nel filmato, Keaton è un sicario che scopre di essere affetto da demenza. Con poche settimane a disposizione prima che la malattia prenda il sopravvento sui suoi ricordi, dovrà trovare un modo per salvare suo figlio dal crimine che ha appena commesso.

In un'altra sequenza vediamo il John Knox di Keaton spiegare il suo caso di demenza allo Xavier di Al Pacino. La malattia si muove rapidamente, dice Knox, mentre Xavier cerca di capire cosa gli sta dicendo il suo amico e collega. Mentre afferma di "essere consapevole" di tutti gli omicidi che ha commesso nel corso della sua carriera, Knox afferma di non ricordarli appieno, cosa di cui il suo amico dice che dovrebbe essere grato.

Come detto, il film rappresenta anche la seconda regia di Keaton, dopo il suo esordio con The Merry Gentleman del 2009. Nel cast, oltre ai nomi già citati, figurano anche James Marsden, Marcia Gay Harden, Suzy Nakamura, John Hoogenakker, Joanna Kulig, Ray Mckinnon e Lela Loren. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival dello scorso anno.

L'uscita è prevista per il 4 luglio nelle sale italiane. Nel corso dell'anno, nello specifico a settembre, rivedremo Keaton nel ruolo dello "spiritello porcello" in Beetlejuice Beetlejuice. Di recente è uscito il full trailer dello spettrale sequel, che vede l'attore riunito con Winona Ryder e Catherine O'Hara, entrambe di nuovo nei loro ruoli dal film originale del 1988 diretto da Tim Burton, insieme a nuovi attori come Justin Theroux, Willem Dafoe, Jenna Ortega e Monica Bellucci.