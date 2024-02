Knox Goes Away: trailer e data di uscita del film con Michael Keaton e Al Pacino

Saban Films ha diffuso il trailer di Knox Goes Away, il prossimo thriller diretto da Michael Keaton e interpretato da Keaton e Al Pacino.

Saban Films ha diffuso il trailer di Knox Goes Away, thriller di prossima uscita che segna il secondo film da regista del vincitore del Golden Globe, Michael Keaton, dopo The Merry Gentleman del 2009. Knox Goes Away vede come interpreti principali lo stesso Keaton, James Marsden e Al Pacino.

Nel trailer Keaton è un sicario che scopre di essere affetto da demenza. Con poche settimane a disposizione prima che la malattia si impossessi completamente di lui, deve trovare un modo per salvare suo figlio dal crimine che ha commesso. Il film arriverà nelle sale il 15 marzo.

I dettagli di Knox Goes Away

Knox Goes Away è diretto da Michael Keaton da una sceneggiatura scritta da Gregory Poirer. Con Keaton recitano James Marsden, Al Pacino, Marcia Gay Harden, Suzy Nakamura, John Hoogenakker, Joanna Kulig, Ray Mckinnon e Lela Loren. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival dello scorso anno.

"Knox Goes Away segue John Knox, un sicario che cerca di fare ammenda prima che la sua demenza, scoperta di recente, prenda il sopravvento. Aiutato da un amico fidato (Pacino) con il suo losco passato, Knox corre contro la polizia - e contro il suo stesso rapido deterioramento mentale - per salvare il figlio (Marsden) da un errore alimentato dalla vendetta" si legge nella sinossi.