Melrose Place, Courtney Thorne-Smith a Andrew Shue dopo la rottura: "Niente lingua nei baci sullo schermo"

Le star di Melrose Place Andrew Shue e Courtney Thorne-Smith hanno ricordato in che modo hanno affrontato le scene di baci sullo schermo nell'iconica serie tv anni '90 dopo la rottura della loro relazione nella vita reale.

I personaggi dei due attori hanno avuto una relazione intermittente per diverse stagioni nel corso dello spin-off di Beverly Hills 90210. Andrew Shue e Courtney Thorne-Smith hanno iniziato a frequentarsi nella vita reale poco dopo aver iniziato le riprese della prima stagione nel 1992 ma in seguito si sono lasciati.

Niente lingua

Ospiti del podcast Still The Place, le due star hanno riflettuto sulla soluzione che hanno trovato per continuare ad interpretare i loro personaggi anche dopo la fine della relazione fuori dal set:"È stato sorprendentemente non strano" ha esordito l'attrice.

Andrew Shue ha aggiunto:"Abbiamo gestito bene la cosa, ricordo che c'è stato un periodo di tempo in cui è stato un po' difficile". Courtney Thorne-Smith ricorda di aver avuto una conversazione con il collega dopo la fine del loro legame per stabilire dei confini.

"Ti ricordi quando ho dovuto parlarti perché i due personaggi stavano ancora insieme e noi due no? Eravamo stati separati per due mesi e poi abbiamo dovuto baciarci. Ti ricordi che ti ho detto 'Ok, ora siamo professionisti, niente lingua, capito?' Perché stavamo insieme prima di iniziare ad uscire nello show, poi stavamo insieme nello show dopo esserci lasciati nella vita reale. Ma tu ed io siamo passati all'amicizia molto bene. Non ricordo molta tensione" ha ribattuto Thorne-Smith.

I due colleghi si sono sostenuti a vicenda anche quando lo show è diventato famoso:"So che tu eri già abbastanza conosciuta" ha dichiarato la star di Melrose Place "ma ci siamo ritrovati a dover affrontare molta follia da celebrità della Fox, e ricordo di essermi sentito al sicuro sapendo che eravamo insieme a guidarci a vicenda".