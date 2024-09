Il cast di Melrose Place parla del prossimo reboot: “Lo vogliamo tanto quanto lo vogliono i fan”

Il cast di Melrose Place, che si è riunito per la prima volta dopo anni, ha parlato dell'imminente revival della serie durante un panel al '90s Con Florida, tenutosi a Daytona Beach il 14 settembre.

"Tutti hanno accettato di farlo", ha dichiarato la star Daphne Zuniga, come riporta People. "Io e Laura ci abbiamo lavorato per un po' di tempo. È in fase di trattativa. Tutti, con i rispettivi avvocati, ne stanno parlando e vogliono farlo".

Insieme alle colleghe Heather Locklear, Josie Bissett, Brooke Langton, Laura Leighton e Grant Show, Zuniga ha aggiunto che stanno aspettando che le trattative vadano a buon fine. La sua co-star, Leighton, ha aggiunto che ci sono "molte cose in movimento".

"Le stelle devono allinearsi, ma noi lo vogliamo tanto quanto lo vogliono i fan", ha detto.

I dettagli del reboot

Ad aprile, Deadline ha riportato in esclusiva la notizia che era in cantiere un revival della soap degli anni '90, ambientato in un complesso residenziale di West Hollywood. All'epoca, la Locklear, la Leighton e la Zuniga erano state scritturate come protagoniste e il progetto era stato annunciato come in fase di sviluppo presso gli studi della CBS, per poi essere proposto alla Fox.

La locandina di Melrose Place

Ideato da Darren Star, il sequel - nato dalla creatrice di Insatiable Lauren Gussis - riprenderà anni dopo la morte di uno degli abitanti di Melrose Place. Mentre i personaggi si riuniscono per elaborare il lutto, le tensioni della riunione portano in superficie vecchie ferite, storie d'amore, rancori e segreti. Lo show è descritto come un "dramma caotico che ricorda il passato, ma con una prospettiva molto più moderna".

Spin-off di Beverly Hills, 90210, Melrose Place, andata in onda per sette stagioni dal 1992 al 1999, è stata prodotta dalla Spelling Television di Aaron Spelling per la Fox. La soap seguiva le vite di un gruppo di ventenni che condividevano un complesso di appartamenti a Melrose Place, a Los Angeles.

Sebbene nel 2009 sia stato realizzato un revival di breve durata da CBS Studios/CW, con un nuovo gruppo che viveva a Melrose Place, Leighton ha dichiarato che il reboot si ispirerà alla serie originale.

"L'idea è quella di raccontare cosa succede a queste persone 30 anni dopo", ha spiegato. "Ci sono tutte queste storie dei fan, tutte queste grandi cospirazioni, che sono idee meravigliosamente creative, esempi dell'interesse del pubblico per lo show. Eravamo un gruppo di persone così semplici. Ci volevamo bene. Non possiamo pensare a niente di meglio che tornare insieme e raccontare presto una nuova storia".