Melrose Place, Courtney Thorne-Smith si è rifiutata di indossare biancheria sexy a 17 anni: "Era una trappola"

La star di Melrose Place e La vita secondo Jim, Courtney-Thorne Smith, ha ricordato una vecchia e terribile esperienza sul set di un film in cui la produzione tentò di modificare il suo abbigliamento in modo che apparisse molto più provocante.

"Fu per uno dei miei primi film, avevo 17 anni ed ero a Tahoe. La trama prevedeva che io a 17 anni recitassi insieme a un ragazzo di quasi trent'anni", ha raccontato la Thorne-Smith nell'ultimo episodio del podcast Still the Place, che conduce insieme alle sue ex colleghe di Melrose Place, Daphne Zuniga e Laura Leighton. "Nella sceneggiatura andavamo a letto insieme e dopo avrei dovuto indossare la sua camicia a bottoni".

Quando è arrivata sul set, però, l'attrice adolescente ha trovato "un negligé molto sexy" nel suo camerino. Così, ha detto al regista che la lingerie non era nel copione e che nel suo contratto c'era una clausola di non nudità, ma all'epoca non fu ascoltata affatto. "Mi avevano semplicemente intrappolata", ha aggiunto la Thorne-Smith.

Quando si è rifiutata di indossare la lingerie, un produttore le ha detto che la troupe stava parlando di lei come di una "bambina". Thorne-Smith chiamò quindi il suo agente, che si presentò sul set per sostenerla. È una cosa a cui ha pensato decenni dopo, quando ha sentito storie di donne che dicevano che i loro agenti avevano programmato per loro incontri con uomini potenti in stanze d'albergo.

"Dovevo anche sopportare il fatto che io avessi 17 anni e andavo con un uomo molto più grande", ha spiegato la Thorne-Smith, che successivamente avrebbe interpretato il personaggio di Alison Parker nel drama di Aaron Spelling dal 1992 al 1997. "Sapevo che suonava un po' strano, ma la camicia mi faceva sentire bene".

La produzione era "furiosa", ha continuato l'attrice, ma alla fine ha indossato solo la camicia da uomo nella scena, come da copione. Thorne-Smith ha notato che i membri della troupe si sono poi congratulati con lei per quello che aveva fatto: "Sono così grata di aver avuto la capacità di farmi valere a quell'età. Sono ancora stupita, in realtà, di aver avuto questa forza a quell'età".