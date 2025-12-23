Melania Trump si prende la scena nel trailer del documentario a lei dedicato, presto al cinema

MGM Amazon Studios hanno condiviso online il trailer di Melania, documentario in arrivo al cinema che offre un racconto inedito della vita presidenziale visto dagli occhi della First Lady attuale.

Diretto da Brett Ratner, anch'egli figura piuttosto controversa, il film uscirà nelle sale il 30 gennaio 2026. Il trailer invita il pubblico ad "assistere alla storia in divenire", seguendo Melania nei suoi "20 giorni per diventare First Lady degli Stati Uniti d'America".

Un viaggio intimo e riservato dentro il mondo di Melania Trump, mentre si occupa dei preparativi per l'insediamento, affronta le complessità della transizione alla Casa Bianca e accompagna la sua famiglia nel ritorno nella Capitale.

La First Lady in un racconto intimo

"La storia prende forma nei venti giorni che precedono l'Inaugurazione Presidenziale degli Stati Uniti. Per la prima volta, il pubblico di tutto il mondo è invitato al cinema per assistere a questo momento cruciale: uno sguardo privato e senza filtri mentre attraverso famiglia, lavoro e filantropia nel mio straordinario percorso verso il ruolo di First Lady degli Stati Uniti d'America", ha dichiarato Melania Trump.

"Tutti vogliono saperlo, quindi eccolo qui", dice nel trailer la First Lady, mentre una serie di filmati la seguono mentre cammina per la Casa Bianca, sale sull'Air Force One, parla con dignitari mondiali, appare affascinante in una varietà di abiti e, in generale, svolge i suoi compiti istituzionali. Forse non sorprende che occhiali da sole e tacchi a spillo abbiano un ruolo di supporto significativo in tutto il filmato.

Secondo quanto riferito, Amazon avrebbe pagato la cifra sbalorditiva di 40 milioni di dollari per i diritti del film. Il suo fondatore Jeff Bezos è stato uno dei numerosi magnati della tecnologia che hanno voluto recarsi a Washington per partecipare all'insediamento di Donald Trump.