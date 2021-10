Mel Gibson in The Continental, serie prequel di John Wick

Nel cast della serie The Continental, progetto ideato come prequel di John Wick, ci sarà anche l'attore Mel Gibson.

Mel Gibson, un po' a sorpresa, è il primo membro del cast di The Continental annunciato dai produttori della serie evento ideata come prequel di John Wick.

Il progetto sarà trasmesso in tre serate su Starz negli Stati Uniti e non vedrà coinvolto Keanu Reeves come interprete, pur essendoci la possibilità che la star del franchise sia uno dei produttori del progetto.

La storia raccontata in The Continental sarà ambientata negli anni '70 per mostrare le origini del famoso hotel che rappresenta un luogo sicuro per gli assassini che vivono nel mondo di John Wick. Mel Gibson avrà il ruolo di un personaggio chiamato Conrad, di cui non sono stati svelati i dettagli.

Nella storia sarà coinvolto un uomo di circa 31 anni chiamato Winston, descritto come qualcuno che "finge di essere quello che non è". Il suo oscuro passato verrà rivelato, oltre a mostrare il suo punto di forza. Nei film la parte era stata affidata a Ian McShane.

Nella serie apparirà anche Charon, un diciassettenne che lavora per un nuovo boss mafioso chiamato Cormack. L'uomo è nemico di un altro personaggio chiamato Frankie, fratello di Winston. Frankie è un veterano che ha combattuto in Vietnam e finisce per rubare qualcosa di proprietà di Cormack per ripagare un debito che ha con un altro gruppo criminale.

Tra i vari personaggi ci sono anche Yen, la moglie di Frankie, la detective Katherine Decker che sta indagando sull'albergo, il poliziotto Mayhew che è anche il capo di Decker, e lo zio Charlie che si occupa di ripulire le scene del crimine nei film di John Wick.

La serie Starz dedicata a The Continental sarà diretta da Albert Hughes, già dietro la macchina da presa di progetti come Codice Genesi e The Good Lord Bird.

Chad Stahelski, che ha portato al successo John Wick, sarà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con il creatore del franchise Derek Kolstad e Bail Iwanyk di Thunder Road.

Ognuno dei tre episodi avrà una durata di 90 minuti e un budget di circa 20 milioni di dollari, superando persino cult come Il Trono di Spade che era arrivato a quota 15 milioni durante la stagione finale.