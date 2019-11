Mektoub, My Love - Canto Uno, stasera su Sky Cinema Drama il film scandalo

Mektoub, My Love: Canto Uno va in onda questa sera in tv su Sky Cinema Drama, il film erotico Abdellatif Kechiche, dopo La vita di Adele.

Mektoub, My Love: Canto Uno è in onda stasera in tv su Sky Cinema Drama alle ore 21:00. Con il suo film scandalo il regista tunisino naturalizzato francese Abdellatif Kechiche, dopo La vita di Adele, torna a raccontare dell'amore giovanile, anche attraverso quelle che sono considerate le scene più hot dei film del 2018.

Presentato nel 2017 alla 74 Mostra del Cinema di Venezia, Mektoub, My Love: Canto Unoè ambientato nel 1994 ed è un inno alla giovinezza. Amin (Shaine Boumedine), aspirante sceneggiatore che vive e lavora a Parigi, torna d'estate nella sua città natale nel sud della Francia; qui ritrova la famiglia e gli amici, in particolare la sensuale Ophelie (Ophelie Bau). Il suo tempo trascorre tra il ristorante dei genitori, i bar, le discoteche e la spiaggia, finché con il cugino donnaiolo Toni (Salim Kechiouche) conosce due bellissime nizzarde. Folgorato dall'avvenenza di quelle come di molte altre giovani lì presenti in vacanza, il protagonista - munito della sua macchina fotografica - porterà avanti la sua personalissima ricerca filosofica, attendendo l'amore che arriverà quando deciderà il destino, il mektoub.

Mektoub, My Love: Canto Uno, Alexia Chadard in una scena del film

Primo capitolo di un'annunciata trilogia, Mektoub, My Love - Canto uno ha infatti ha avuto un seguito con Mektoub My Love: Intermezzo, presentato quest'anno al Festival di Cannes. Il secondo capitolo ha creato numerose polemiche, per via di una lunga scena erotica presente nel film della durata di ben 15 minuti, che ha addirittura causato l'abbandono della sala da parte di alcune persone, tra cui anche l'attrice protagonista del film Ophelie Bau.