Meghan Markle e Disney firmano un accordo

Meghan Markle avrebbe firmato un accordo con Disney, secondo quanto riporta il Times, e questo a soli 3 giorni dall'annuncio che ha gettato nel panico la famiglia reale inglese delle "dimissioni" dei duchi del Sussex come membri senior.

In attesa che tutto il mondo capisca cosa questo voglia dire, e in attesa che la Regina decida sul da farsi, Meghan Markle non è certo rimasta con le mani in mano e, prestando fede a quanto dichiarato nel messaggio ufficiale, si è messa a lavorare per rendere la propria famiglia finanziariamente indipendente. Il primo passo? Sarebbe un contratto con Disney del valore di 3 milioni di dollari: la casa di Topolino si sarebbe impegnata a devolvere la considerevole cifra a favore di Elephants without Borders, organizzazioni ambientalista che protegge gli elefanti, in cambio della voce della Markle, che sarà la voice over di un prossimo progetto.

La notizia al momento non è stata confermata nè dall'entourage di Meghan Markle nè dalla Disney, e lo stesso Times non riferisce maggiori dettagli in proposito.