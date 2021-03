Meghan Markle accusa la famiglia reale di “perpetuare falsità su di noi"

CBS ha diffuso un nuovo promo per l'intervista di Oprah con Meghan ed Harry che anticipa lo speciale di due ore incentrato sulla coppia reale inglese. Nel promo Meghan lancia una grave accusa incolpando la famiglia reale di "perpetuare falsità" su di lei e il marito Henry.

"Non so come possano aspettarsi che, dopo tutto questo tempo, resteremo ancora in silenzio se c'è un ruolo attivo nel perpetuare le falsità su di noi" esclama Meghan Markle nel promo dell'intervista, che è stata girata il mese scorso . "E se questo comporta il rischio di perdere delle cose, molto è già stato perso."

Il nuovo promo segue i due precedenti in cui hanno parlato solo Oprah Winfrey e il principe Harry. In un video Oprah dice: "Hai detto delle cose piuttosto scioccanti qui" dopo aver chiesto alla coppia se avevano scelto di restare o se erano stati silenziati dalla famiglia reale nel corso della crisi culminata nella loro scelta di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in California.