Megan Fox sexy nel video di Machine Gun Kelly dopo la rottura con Brian Austin Green

Megan Fox è apparsa nel nuovo video musicale del rapper americano Machine Gun Kelly, Bloody Valentine, dove la vediamo sexy e disinibita solo dopo un giorno dall'annuncio della separazione dal marito Brian Austin Green.

Il video diretto da Michael Garcia mostra Megan Fox che balla vestita solo in intimo e si apre con lei e il cantante che si svegliano a letto insieme. Una telecamera li segue attraverso una serie di attività erotiche mentre si trovano in una casa gigante. In una scena Megan Fox lega Machine Gun Kelly a una sedia e gli fa mangiare delle ciambelle prima di baciarlo.

Un contenuto molto sexy e provocante, che fa discutere soprattutto dopo la notizia della separazione di Megan Fox dal marito Brian Austin Green e le presunte voci su un flirt proprio con Machine Gun Kelly, che però lei ha subito smentito. I pettegolezzi sulla sua presunta relazione extra matrimonio, però, sono emersi dopo le foto di lei in compagnia del rapper e attore circolate pochi giorni prima che Brian Austin Green annunciasse la fine della loro storia. Sarà questo il motivo?