Brian Austin Green conferma la separazione da Megan Fox dopo 10 anni di matrimonio

Brian Austin Green ha svelato di essersi separato dalla moglie Megan Fox dopo dieci anni di matrimonio. L'attore di Beverly Hills, 90210 ha confessato la fine del suo matrimonio nel corso del suo podcast "...with Brian Austin Green" rivelando che lui e Megan erano ormai separati da mesi.

Golden Globes 2011, Megan Fox e Brian Austin Green sul tappeto rosso

"Non è qualcosa a cui pensi quando ti sposi" ha spiegato Brian Austin Green che è sposato con Megan Fox dal 2010, i due hanno tre figli insieme.

"Dopo essere stata via per girare un film, Megan mi ha detto che aveva bisogno di passare del tempo da sola. Mi ha detto 'Mentre ero lontana per lavoro, ho capito che mi sentivo più me stessa e mi sono piaciuta in questa esperienza. Vorrei stare ancora da sola'. Ci sono rimasto male, ma non posso arrabbiarmi con lei perché non è stata lei a decidere di sentirsi così".

Di recente Megan Fox è stata paparazzata insieme al rapper Machine Gun Kelly. Brian Austin Green parla di lui come di un bravo ragazzo, aggiungendo che "per adesso lui e Megan sono solo amici. Per me è importante che le persone non trattino nessuno da cattivo o da vittima in questa situazione". L'attore prosegue spiegando che lui e la moglie continueranno a passare le vacanze insieme ai figli, come una famiglia: "La amerò sempre e lei mi amerà sempre. Chi lo sa come andrà la fine del viaggio. Abbiamo tanto tempo davanti, per adesso i nostri cammini si separano, ma potrebbero tornare a riunirsi, oppure no. Non lo sappiamo ancora."