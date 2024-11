Megan Fox annuncia di essere incinta del suo primo figlio con Machine Gun Kelly

Megan Fox ha annunciato ufficialmente, con un post su Instagram, di essere incinta del suo primo figlio con Machine Gun Kelly.

L'attrice ha condiviso infatti uno scatto in cui è ricoperta di vernice nera, accompagnato da una didascalia in cui dichiara: 'Nulla è realmente perduto. Bentornato'.

L'annuncio di Megan Fox

Il post condiviso da Megan Fox usa inoltre la canzone Last November di Machine Gun Kelly, un brano ispirato all'aborto spontaneo che la sua fidanzata ha avuto in precedenza.

L'ex star di Transformers ha già avuto tre figli con l'ex marito Brian Austin Green: Noah che ha 10 anni, Bodhi che ne ha nove, e Journey che ne ha sei. Il cantante, invece, aveva avuto la figlia Casie Colson Baker, che ora ha 15 anni, con l'ex Emma Cannon.

Megan aveva raccontato di aver perso una figlia nel suo libro di poesie, pubblicato nel 2023, intitolato Pretty Boys Are Poisonous, quando era incinta di 10 settimane e un giorno. L'attrice, parlando di quanto accaduto durante un'apparizione nella trasmissione Good Morning America, aveva inoltre aggiunto che non aveva mai vissuto nulla di simile nella sua vita: "Ed è stato davvero difficile per noi due. E ci ha portati ad avere un folle percorso insieme e separati, cercando di capire 'Cosa vuol dire? Perché è accaduto?'".

Megan Fox è tornata più sexy che mai nel trailer del suo nuovo film horror

Nel maggio 2022 il cantante aveva dedicato la sua performance ai Billboard Music Awards a Megan e alla figlia mai nata.

La relazione tra l'attrice e il cantante

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2020, dopo l'incontro avvenuto sul set di Midnight in the Switchgrass, e nel 2022 aveva posto fine al fidanzamento. A distanza di qualche mese, tuttavia, i due si sono riavvicinati.

L'ex marito di Fox, Brian, secondo fonti vicine all'attore avrebbe espresso la sua felicità per l'attrice: "Brian sa quanto sia grandiosa come madre e come lo sia stata per i loro figli, e non riesce a immaginare che quello cambierà in nessun modo quando accoglierà un nuovo figlio con Colson. Vuole che tutti siano in salute e Brian accoglierà il suo nuovo figlio nel mondo quando accadrà, senza alcun dramma".

La fonte vicina all'ex star di Beverly Hills, 90210 ha inoltre aggiunto che non darà alcun consiglio alla coppia, soprattutto perché il cantante è già padre: "Brian sarà felice per Megan e Colson e non si metterà in mezzo in nessun modo".