Megan Fox ha annunciato la nascita del suo quarto figlio: è il primo con l'ex Machine Gun Kelly

Megan Fox ha dato alla luce il suo quarto figlio. L'attrice 38enne, divenuta celebre grazie alla saga di Transformers e al film horror Jennifer's Body, ha dato il benvenuto a una bambina, la prima avuta con l'ex Machine Gun Kelly.

Il cantante ha condiviso l'emozionante notizia sul suo profilo Instagram, postando un video di se stesso con la figlia appena nata. "Finalmente è qui!!! il nostro piccolo seme celeste", ha scritto Kelly nella didascalia. Nel video in bianco e nero, si vede Kelly tenere la mano della sua bambina, accarezzandole le dita.

Fox e Kelly, che si erano fidanzati nel gennaio 2022, si sono lasciati alla fine di novembre, non molto tempo dopo aver annunciato la notizia del loro bambino in arrivo. L'attrice è già mamma dei figli Noah, 12 anni, Bodhi, 11 anni, e Journey, 8 anni, avuti dall'ex marito Brian Austin Green.

La fine dei rapporti con Kelly e il supporto di Brian Austin Green

Dopo che la Fox ha chiuso con Kelly, una fonte ha dichiarato alla rivista PEOPLE che lei non parlava più con il rapper dalla fine della loro relazione. "Hanno cercato di far funzionare le cose per molti anni. È stato estenuante per Megan".

"Ora ha chiuso con lui e vuole solo concentrarsi sul bambino e sui suoi ragazzi. Vive da sola e non ha molti contatti con MGK", ha continuato la fonte anonima. "Sta bene. È molto felice per il bambino in arrivo".

Lo scorso dicembre, un'altra fonte aveva dichiarato che l'attrice si sentiva grata per il sostegno alla co-genitorialità ricevuto da Green e dalla fidanzata di lui Sharna Burgess mentre affrontava la separazione dall'ex fidanzato: "È felice di essere incinta. Si trova bene sia con Brian che con Sharna. Va molto d'accordo con Sharna. Megan si fida di lei quando si tratta dei ragazzi".