Megan Fox fa marcia indietro su Donald Trump: "Non ho detto che è una leggenda"

Attraverso una storia su Instagram, Megan Fox ha deciso di tornare su alcune affermazioni fatte a inizio settimana relativamente alla figura di Donald Trump, definito come "una leggenda". Nel suo commento, la protagonista di Transformers ha dichiarato di non schierarsi con alcun partito politico e ha negato di aver mai definito l'ex Presidente USA "una leggenda".

Ma procediamo con ordine. Attraverso una storia condivisa su Instagram, Megan Fox ha dichiarato: "Mmmh, non sono allineata ad alcun partito politico. Non ho mai definito Donald Trump una leggenda. Ho detto che era una leggenda in quell'arena in cui ci trovavamo. Il luogo in cui ci trovavamo era quello dell'UFC 264 Fight di Las Vegas. Molti fan erano chiaramente repubblicani e si capiva dalla loro reazione alla vista di Trump. Quello era un fatto osservabile per nulla soggettivo. Adoro questo modo privo di educazione e medioevale di bruciare la strega di turno. Davvero, al mondo servono comportamenti del genere!".

Megan Fox si è riferita a quanto dichiarato in occasione della sua partecipazione all'ultima puntata di Jimmy Kimmel Live!, durante la quale ha raccontato la sua esperienza all'UFC 264 di Las Vegas. L'attrice ha dichiarato: "Mi sono trovata nella stessa fila in cui erano seduti anche Justin Bieber e Donald Trump. Attorno a lui aveva circa trenta guardie del corpo. Era una vera leggenda e l'arena lo ha supportato tantissimo".

Megan Fox ha continuato: "Wow, non ho mai vissuto una situazione simile perché non sono mai stata seduta accanto a un potenziale target di un attentato. In quel momento mi sono semplicemente preoccupata per la mia sicurezza". La spiegazione di Megan Fox è stata giustificata dagli attacchi ricevuti da parte di molti utenti sui social media in seguito alle sue affermazioni su Donald Trump.

Recentemente, Megan Fox ha rivelato di voler recitare in un film prodotto da Marvel o DC in modo tale da poter crescere in qualità di attrice. In occasione della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, Megan Fox ha parlato anche della sua vacanza in Costa Rica con Machine Gun Kelly per provare l'ayahusca. Riferendosi a quest'esperienza, la protagonista di Transformers ha dichiarato: "Siamo andati in Costa Rica e abbiamo provato l'ayahuasca in un ambiente apposito, con gli indigeni, ed eravamo nel mezzo della giungla. Abbiamo provato per tre notti ed è stato molto intenso. Il viaggio di ognuno è diverso, ma la seconda notte mi è sembrato di andare all'inferno per l'eternità".