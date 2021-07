Megan Fox racconta lo sballo con l'ayahuasca con Machine Gun Kelly: "È stato come andare all'inferno"

Un'esperienza allucinogena per Megan Fox quella con l'ayahuasca, sostanza stupefacente provata in Costa Rica insieme al compagno Machine Gun Kelly, che l'ha portata all'inferno.

L'attrice e modella americana Megan Fox ha raccontato di un'esperienza allucinogena, provata in Costa Rica insieme a Machine Gun Kelly, dovuta all'assunzione di una sostanza particolare chiamata ayahuasca, tipica del Sud America, che l'ha fatta sentire come se fosse all'inferno.

Un primo piano di Megan Fox, protagonista femminile del film How to Lose Friends and Alienate People

La recente fuga in Costa Rica di Megan Fox e del fidanzato Machine Gun Kelly rimarrà sempre nelle loro menti, come ha raccontato la stessa attrice al Jimmy Kimmel Live. L'attrice ha detto, infatti, che lei e il cantante hanno bevuto queste erbe provenienti da diverse piante amazzoniche, chiamate appunto ayahuasca, che gli hanno provocato sensazioni allucinogene assurde:

"Siamo andati in Costa Rica e abbiamo provato l'ayahuasca in un ambiente apposito, con gli indigeni, ed eravamo nel mezzo della giungla. Abbiamo provato per tre notti ed è stato molto intenso. Il viaggio di ognuno è diverso, ma la seconda notte mi è sembrato di andare all'inferno per l'eternità"

Un'esperienza molto forte per l'attrice, che a quanto pare è rimasta molto colpita da quello che ha provato e da tutto il rituale che gli indigeni fanno per immergersi completamente nel momento: "Tutta l'esperienza inizia con qualcosa chiamato "vomitivo". Eravamo con altri venti sconosciuti, ci siamo messi tutti in fila ai bordi della foresta pluviale e poi abbiamo bevuto tè alla citronella fino a quando, non per nostra volontà, abbiamo vomitato semplicemente tutto quello che avevamo in corpo. E devi vomitare una certa quantità prima che ti lascino tornare con gli altri. E la gente ti incoraggia applaudendo"

Una cosa del tutto diversa da quella che Megan Fox si aspettava, infatti l'attrice ha affermato che pensava si trattasse di una sorta di glamping, ovvero un campeggio di lusso, invece si è ritrovata nel bel mezzo di un rituale allucinogeno. Sicuramente un viaggio che non dimenticherà facilmente!