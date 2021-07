Megan Fox sogna un ruolo nei film Marvel o DC: "Voglio crescere come attrice"

In occasione di un'intervista con The Washington Post, Megan Fox ha dichiarato di essere intenzionata a prendere parte all'MCU o al DCEU

Nel corso di un'intervista con The Washington Post, Megan Fox ha dichiarato di essere intenzionata a prendere parte al Marvel Cinematic Universe o al DC Extended Universe.

Come riportato da CBR, l'attrice ha raccontato di essere cresciuta con fumetti e graphic novel e di essere alla ricerca di ruoli divertenti ma poco convenzionali. Megan Fox ha dichiarato: "Voglio crescere come attrice. Sento di aver perso tanto tempo. Adesso voglio intraprendere nuove sfide e migliorare sempre più".

Nonostante questa dichiarazione, Megan Fox non ha nominato personaggi di particolare interesse. Tra il 2007 e il 2009, l'attrice ha recitato nel franchise di Transformers, diretto da Michael Bay. Nel 2011, non è tornata a fare parte del cast di Transformers 3 a causa di una lite con il regista, accusato di essere una sorta di Adolf Hitler. Nel corso di un'intervista con GQ, Bay ha difeso il proprio punto di vista giustificandolo con la necessità di una seria e intensa preparazione prima di effettuare le riprese sul set.

La protagonista di Transformers ha anche raccontato di essere pronta a gettarsi a capofitto in un eventuale sequel di Jennifer's Body: "Non credo sia così difficile scrivere un sequel. Al momento stanno provando a realizzare una serie, sarebbe una vera figata! Nel corso degli anni, Jennifer's Body si è trasformato in un classico dell'horror".

Sul film diretto da Karyn Kusama e sceneggiato da Diablo Cody, Megan Fox ha affermato: "Eravamo tutti consapevoli di ciò che stavamo facendo ma, allo stesso tempo, eravamo anche infastiditi dal modo in cui lo studio ha venduto il film. Jennifer's Body è davvero un grande film!".

Recentemente, Megan Fox ha recitato insieme a Machine Gun Kelly in Midnight in the Switchgrass, film che li ha fatti innamorare.