Megan Fox e Machine Gun Kelly nel trailer di Midnight in the Switchgrass, film che li ha fatti innamorare

Svelato il trailer red band di Midnight in the Switchgrass, che vede nel cast la coppia formata da Megan Fox e Machine Gun Kelly e la star Bruce Willis.

La chimica tra Megan Fox e Machine Gun Kelly è visibile nel trailer red-band di Midnight in the Switchgrass, film "galeotto" che ha fatto conoscere e innamorare la coppia.

In Midnight in the Switchgrass, Megan Fox e Bruce Willis interpretato due agenti dell'FBI a caccia di un serial killer. Nell'action thriller che segna il debutto del regista Randall Emmett. In un'intensa scena, il personaggio della Fox, sotto copertura, seduce Machine Gun Kelly, il cui vero nome è Colson Baker.

"Tu appartieni a me. Capisci cosa sto dicendo? Ora alza quella gonna", esclama il personaggio di Kelly prima di afferrare l'attrice. Megan Fox risponde "No" e procede a prenderlo a calci nel sedere con addosso nient'altro che lingerie nera.

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono innamorati sul set mentre lei si stava separando dal marito, l'attore Brian Austin Green.

"Ho guardato nei suoi occhi e ho sentito lo spirito più incontaminato, più gentile, più puro" ha dichiarato Megan Fox in un'intervista a Nylon parlando della sua nuova relazione. "Il mio cuore è andato in frantumi immediatamente e ho capito che ero fottuta. Amare lui è come essere innamorati di uno tsunami o di un incendio boschivo. L'intensità del legame con lui è semplicemente travolgente e la minaccia che rappresenta è così potente, ma così bella che non hai scelta. Non puoi che arrenderti con riverenza e gratitudine".