Megan Fox critica il patriarcato e i commenti ridicoli sul divario di età di 4 anni con Machine Gun Kelly

Megan Fox denuncia la mentalità patriarcale imperate e le critiche ricevute per via della differenza d'età col nuovo compagno Machine Gun Kelly, di quattro anni più giovane.

L'attrice 35enne, in una recente intervista con InStyle, hparlato delle critiche ricevute per la scelta di frequentare Machine Gun Kelly, più giovane di quattro anni. La coppia si è incontrata sul set del nuovo film della Fox, Midnight in the Switchgrass, nel maggio 2020.

Dal momento in cui la relazione è divenuta pubblica, sancendo la separazione dal marito Brian Austin Green, non sono mancate le critiche sulla differenza di età col nuovo compagno:

"Vogliamo parlare di patriarcato? Il fatto che sto con un uomo di quattro anni più giovane di me e le persone mi criticano come se stessi con un ragazzino. Ha 31, e io 35. Ha vissuto come se avesse 19 anni tutta la sua vita, ma non ha 19 anni."

Megan Fox ha proseguito osservando che, secondo lei, la differenza di età non sarebbe un grosso problema per i suoi critici se si trattasse di star maschili:

"Nessuno batterebbe ciglio se George Clooney uscisse con qualcuno di quattro anni più giovane. Quattro anni? Fottetevi! Saremmo andati al liceo insieme. È così ridicolo che le donne vengano trattate in questo modo".

Nella sua intervista a InStyle, la star di Jennifer's Body ha toccato un altro tema annoso, riflettendo sul ruolo delle madri che lavorano e descrivendo in dettaglio alcuni dei commenti sessisti che ha ricevuto. Megan Fox è mamma di tre figli - Noah Shannon, 8½, Bodhi Ransom, 7, e Journey River, 4½ - con l'ex Brian Austin Green, dal quale ha chiesto il divorzio l'anno scorso. L'attrice ha rivelato che ogni volta che esce, in genere le viene chiesto:

"Dove sono i tuoi figli?" aggiungendo "Chiedete al loro papà quando è fuori? No. Perché non ti aspetti che un padre stia sempre con i bambini, ma io dovrei stare sempre a casa con i miei figli. Hanno un altro genitore. Quando devo uscire, a volte non li porto con me perché non voglio che vengano fotografati".