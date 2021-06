Megan Fox celebra la sua bisessualità con un selfie sensuale e colorato

Megan Fox ha celebrato il Pride Month e la sua bisessualità pubblicando una serie di foto su Instagram in cui si mostra sensuale e con uno smalto colorato.

La star di Jennifer's Body e Transformers ha rappresentato la comunità LGBT postando una serie di selfie. Megan Fox ha scritto: "Indosso la B di LGBTQIA da ormai due decenni" e, allo stesso tempo, ha promosso l'attività delle due associazioni non profit MoveOn e Into Action.

Al momento, l'attrice è impegnata con Machine Gun Kelly. Recentemente Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno recitato insieme in Midnight in the Switchgrass, film "galeotto" che ha propiziato la genesi del loro rapporto d'amore. In passato, la protagonista di Transformers ha parlato apertamente della sua bisessualità affermando: "Credo che tutte le persone nascano bisessuali e poi facciano scelte inconsapevoli basate sulle pressioni che ricevono da parte della società".

Come riportato da PEOPLE, non è la prima volta che Megan Fox si impegna nella protezione dei diritti della comunità LGBTQIA. Nel 2019, infatti, l'attrice si era scagliata contro la legislazione dello stato del Tennessee: "Il mio stato natale del Tennessee si sta trasformando in una comunità dell'odio". Sfruttando un post pubblicato su Facebook, Megan Fox dichiarò: "Lo stato del Tennessee sta rendendo legali una serie di comportamenti contro gli omosessuali con il mero obiettivo di discriminare".

A proposito della sessualizzazione del suo corpo in molti film, l'attrice ha dichiarato: "Avrei preferito ricevere supporto. Navigavo in mare aperto e attraversare quel periodo mi ha reso resiliente e forte. Resistere da sola senza l'aiuto di nessuno mi ha trasformato in una persona migliore! Adesso interpreto ruoli diversi. Ho parlato con l'universo e gli ho mandato un messaggio differente e, allo stesso modo, anche i ruoli che mi vengono proposti sono diversi. Mi sento molto più a mio agio con ruoli ben più elevati di quelli che mi venivano proposti prima!".