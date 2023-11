Megan Fox asfaltata dagli attori che scioperano per aver sfilato in costume ad Halloween

Alcuni membri del sindacato degli attori non hanno apprezzato la provocazione dell'attrice, che non ha rispettato l'invito a non travestirsi, sfidando apertamente il SAG-AFTRA.

Megan Fox, costar di Tartarughe Ninja e de I Mercen4ri, ha suscitato diverse reazioni negative per il suo costume di Halloween. L'attrice si è vestita come Gogo Yubari di Kill Bill di Quentin Tarantino, il che non sembrerebbe qualcosa per cui arrabbiarsi troppo, se non fosse che l'attrice ha apertamente schernito il sindacato, taggando SAG-AFTRA (la sigla del sindacato che rappresenta 170.000 tra attori e stuntman)alla sua galleria di foto in costume su Instagram.

All'inizio di questo mese, il SAG-AFTRA aveva fortemente esortato i membri del sindacato e i simpatizzanti a non travestirsi da personaggi cinematografici o Tv, soprattutto se di "progetti colpiti dallo sciopero" nella speranza di evitare qualsiasi pubblicità gratuita a studios cinematografici e streamer. Questa richiesta è stata respinta e apertamente ridicolizzata da alcuni, come la star di Deadpool 3 Ryan Reynolds, ma con la situazione delle trattative già così tesa, quello della Fox è stato visto come un dichiarato affronto nei confronti dei membri del SAG, che ha suscitato diversi commenti negativi.

"Che ribelle. Continua a fingere di fare la tonta, bella signora. Nel frattempo noi lavoreremo 10 ore al giorno - non retribuite - per ottenere un trattamento equo per i lavoratori con contratto di base", ha twittato la star della serie Abbott Elementary Lisa Ann Walter. "(PS: il post ha risposto alle domande dei membri. A nessuno importa dei costumi dei bambini. Solo ai grandi professionisti che vanno alle feste di lusso. Come Megan)".

La giovane attrice Chelsea Schwartz, che presto vedremo in Rebel Moon, ha ritwittato il post della Walter, dicendo: "Per me è una totale mancanza di rispetto. Quantità enormi di disgusto a più livelli".

A cui la Walter ha replicato: "Sì. Scommetto che le piacciono le regole sui tempi di produzione, le tariffe per le trasferte e la nostra continua battaglia per le protezioni dall'Intelligenza Artificiale e sui residual dello streaming... Il sindacato ce l'ha fatta. Merda a loro per le loro sciocchezze. E questo vale anche per Ryan Reynolds".

Ovviamente, un commento sulla star di Deadpool non poteva mancare. Come si puà notare, il clima a Hollywood è ancra molto teso e tutti auspichiamo che si arrivi presto a una risoluzione che faccia contenti tutti.