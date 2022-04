Megan Fox: "Sono stata in anticipo sul movimento #MeToo di quasi un decennio"

Megan Fox ha ricordato gli attacchi subiti per aver denunciato le esperienze misogine che ha affrontato negli anni 2000, dieci anni in anticipo sul movimento #MeToo.

Megan Fox ha ricordato i suoi trascorsi nell'industria del cinema, l'ossessione sul suo corpo e la sua sensualità e le critiche piovutele addosso quando ha provato a denunciare le esperienze misogine che ha sperimentato. Il tutto un decennio prima dell'esplosione del movimento #MeToo.

In una recente intervista di copertina con Glamour UK, Megan Fox ha descritto le difficoltà che ha incontrato nel denunciare le pratiche sessiste negli anni 2000 spiegando:

"Penso di essere stata in vantaggio sul movimento #MeToo di quasi un decennio. Mi sono sempre pronunciata contro abusi, misoginia e patriarcato che dominavano Hollywood nel 2008 e nel 2009, molto prima che le persone fossero pronte ad abbracciare o tollerare tali critica. E in realtà sono stata ridicolizzata per averlo fatto. Penso che le persone abbiano appena avuto il tempo di rivederlo, in retrospettiva".

Megan Fox confessa che parlare delle sue "esperienze davvero strazianti in un'industria spietatamente misogina" la preoccupava e aggiunge che all'epoca non si sentiva vista come una "vittima per cui provare empatia" dalle femministe:

"Non mi sentivo accettata da gran parte della comunità femminista. Qualunque cosa provoco in loro non è qualcosa che possono digerire molto bene. E così mi si rivolta contro, poiché mi rifiutano per quei motivi".

Questa sensazione di sentirsi disumanizzata è ciò che ha provocato nell'attrice crollo psicologico in quel periodo, spingendola a evitare la vita pubblica per molti anni:

"Non mi era permesso essere un essere umano, perché ero un argomento di conversazione, pettegolezzi e battute. Ho scelto di nascondermi per diversi anni della mia vita."