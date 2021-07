Megan Fox non beve più dopo i suoi commenti poco opportuni ai Golden Globes

Megan Fox si è aperta su alcuni commenti scioccanti che ha fatto nel 2009 ai Golden Globes, un momento che l'ha indotta a rivalutare la sua relazione con l'alcool, decidendo di smettere di bere per migliorare la sua vita.

Un primo piano di Megan Fox, protagonista femminile del film How to Lose Friends and Alienate People

L'attrice di Transformers ha rivelato durante un video per Who What Wear che ha deciso di smettere di bere proprio a causa della pessima figura fatta ai Golden Globes del 2009. In quell'occasione, Megan Fox aveva esagerato con lo champagne perché si sentiva molto insicura:

"Ero seduta a un tavolo con i Jonas Brothers e Blake Lively. Ai Golden Globes mettono sempre in tavola quelle bottiglie giganti di champagne Moët. Ho bevuto un bel po'. Ora non bevo più, ma per colpa dell'alcool in quel momento ho detto un mucchio di cazzate che non avrei dovuto dire sul red carpet. Sono certa di essermi messa in un sacco di guai per quello che ho detto... non ricordo perché, ma so che l'ho fatto".

Sul red carpet dell'epoca, la conduttrice Giuliana Rancic di E! ha presentato Megan Fox come una delle donne più bollenti del settore in quel momento. L'attrice, però, era visibilmente a disagio e ha scosso la testa, dicendo:

"Sono abbastanza sicura di essere un doppelgänger di Alan Alda e sono un uomo. Sono inorridita, non vorrei stare qui, mi viene da vomitare"

Una figuraccia, criticata molto all'epoca, che però ha fatto capire a Megan Fox che sarebbe stato meglio chiudere con l'alcool.