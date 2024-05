Megalopolis: il teaser trailer del film di Francis Ford Coppola anticipa 'la morte di un impero'

A poche ore dall'inizio ufficiale del Festival di Cannes, Variety lancia il teaser trailer di Megalopolis, pellicola definita dallo stesso Francis Ford Coppola "il miglior lavoro che ho avuto il privilegio di realizzare". Il film, che verrà presentato in anteprima mondiale in concorso ha richiesto una lunga e travagliata lavorazione durata anni ed è stato co-finanziato personalmente da Coppola, che ha investito 120 milioni.

Il teaser si apre con una voice-over che fa riferimento al declino degli imperi dicendo "Quando muore un impero? Collassa in un unico terribile istante? No, no. Ma arriva un momento in cui la gente non ci crede più". Seguono immagini di una corsa delle bighe romane, del cielo sopra una metropoli e scene di protesta.

Megalopolis: Adam Driver in una foto

Tutti i segreti di Megalopolis

Megalopolis debutterà in anteprima mondiale nel concorso di Cannes giovedì 16 maggio. Ad accompagnare il maestro Francis Ford Coppola sulla Croisette interverrà parte del cast stellare, che vede coinvolti Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, D.B. Sweeney e Dustin Hoffman. Il film arriverà poi nei cinema italiani distribuito da Eagle Pictures.

La sinossi di Megalopolis anticipa una favola epica romana ambientata in un'America moderna immaginata. La città di Nuova Roma deve evolversi e ciò innesca un conflitto tra Cesar Catilina (Adam Driver), un artista geniale che cerca di lanciarsi in un futuro utopico e idealistico, e il suo avversario, il sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), fermo su una politica conservatrice per proteggere lo status quo e la corruzione, avidità, interessi particolari e guerra partigiana. Divisa tra loro c'è la mondana Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, il cui amore per Cesar mette alla prova la sua lealtà verso il padre, costringendola a scoprire ciò che crede veramente che l'umanità meriti.