Megalopolis: le prime reazioni sostengono sia 'assolutamente folle', fiasco o successo?

Megalopolis, il nuovo film diretto da Francis Ford Coppola, è stato proiettato in anteprima al Festival di Cannes 2024 e ha diviso la critica, tra chi lo ha considerato un totale fiasco e chi ne ha invece ammirato l'ambizione.

Più di uno spettatore ha definito il progetto come una "follia", pur avendo reazioni molto diverse al risultato.

Cosa racconta Megalopolis

Il film Megalopolis è stato presentato in concorso al festival francese e non ha ancora ottenuto una distribuzione internazionale.

Adam Driver guida il cast con il ruolo di un architetto, una specie di alter ego di Francis Ford Coppola, che spera di salvare la sua città dalla corruzione trasformandola in una metropoli utopica. Il sindaco (Giancarlo Esposito) non è però d'accordo, mentre sua figlia (Nathalie Emmanuel) si avvicina sentimentalmente al protagonista.

Tra gli interpreti ci sono anche Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, D.B. Sweeney, Jason Schwartzman, Baily Ives, Grace Vanderwaal, e James Remar.

Megalopolis: Adam Driver in una foto

Le reazioni online

Tra i commenti più positivi c'è quello del critico del Los Angeles Times che sostiene si tratti di un'opera che difende l'anticonformismo in un settore che non lo premia in nessun modo. Il regista ha più volte sostenuto che non sarà il suo ultimo film, ma più di un critico ha interpretato Megalopolis come una "dichiarazione di chiusura".

Bilge Ebiri di Vulture ha scritto online che il film "è la cosa più folle che abbia mai visto", Billie Melissa ha scritto online che sembra "un sogno psichedelico" che confermerebbe le storie legate ai problemi avuti sul set e che supera ogni comprensione, mentre altri giornalisti sostengono che sia un progetto follemente ambizioso che non deve essere considerato una catastrofe e non annoia mai.

Matt Neglia non ha usato mezzi termini nel definire il film un "mega fallimento" in cui non c'è coesione tra i vari elementi e ogni membro del cast sembra perso mentre pronuncia alcune battute involontariamente divertenti, oltre a sottolineare che durante la proiezione a cui ha assistito ci sono state risate e fischi in sala a causa dell'incoerenza e dell'assurdità dell'esperienza offerta dalla visione.

Kyle Buchanan del New York Times ha invece sostenuto che Megalopolis confonderà e dividerà il pubblico e che gli attori non sembrano sapere come interpretare il proprio ruolo, dando vita a un insieme di stili di recitazione diverse e scelte sbagliate che lasciano stupiti, con dialoghi improbabili e inquadrature inaspettate delle comparse.

Robert Daniels sostiene invece che dopo una prima ora confusa e deludente, il film si risolleva, mentre Matt Brennan ha scritto che si è realmente emozionato per la capacità di sostenere l'anticonformismo al cinema.