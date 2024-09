Megalopolis, Francis Ford Coppola sulle polemiche legate al trailer: "Non so cosa sia successo"

Francis Ford Coppola ha commentato le polemiche suscitate dal trailer di Megalopolis in cui sono state usate delle finte citazioni dei critici, ammettendo che non ha idea di cosa sia successo.

Il regista ha affrontato la questione rispondendo alle domande di Entertainment Tonight in occasione della première del film avvenuta a Toronto, offrendo le sue ipotesi riguardanti quanto accaduto.

I commenti di Coppola

Il regista di Megalopolis ha ammesso: "Non sono certo di cosa sia successo". Francis Ford Coppola ha spiegato: "Sono stato io a dire che ci sono state delle recensioni negative, ma non lo so. Si è trattato di un errore, un incidente, non sono sicuro di come sia potuto accadere".

Il trailer del film aveva infatti utilizzato i nomi di alcuni famosi critici cinematografici sostenendo avessero criticato alcuni dei suoi film più apprezzati e amati come Il Padrino e Apocalypse Now. Le "citazioni", tuttavia, erano false e state create utilizzando l'Intelligenza Artificiale.

La situazione aveva portato alla rimozione immediata da parte della Lionsgate del video, ideato per sostenere che anche Megalopolis tra qualche anno sarebbe stato rivalutato dopo un'accoglienza iniziale non particolarmente positiva, e alle scuse da parte dello studio.

Il nuovo film del maestro del cinema

Coppola ha inoltre ricordato che ha realizzato Megalopolis perché voleva "trovare qualcosa che fosse suo in modo unico". Il regista ha sottolineato: "Quando ho girato L'uomo della pioggia di John Grisham me ne sono andato e mi sono preso una pausa. Ho detto semplicemente: 'Voglio studiare e capire quale sia il mio tipo di film, qualsiasi cosa sia'. E dopo 14 anni di quel tipo di sperimentazione, sono poi tornato e ho realizzato un film che fosse mio".