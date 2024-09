Megalopolis: dopo le scuse ecco finalmente il vero trailer del film di Coppola con Adam Driver

Francis Ford Coppola ha pubblicato il nuovo trailer di Megalopolis, epopea fantascientifica e progetto che il regista Premio Oscar insegue da decenni.

Il trailer arriva settimane dopo che la Lionsgate aveva diffuso un trailer che includeva citazioni false di critici cinematografici generate con l'IA che avevano recensito negativamente alcune delle opere più famose di Coppola, come Il Padrino e Apocalypse Now. Lionsgate aveva poi ritirato quel trailer dopo essersi scusata e licenziato il responsabile del marketing.

"Non lasciate che il presente distrugga il per sempre", dice il Cesar Catilina di Adam Driver nei momenti iniziali del filmato. Le scene successive evidenziano la profondità e la portata di New Rome, una città in un'immaginaria America moderna.

"La città di New Rome deve cambiare, causando un conflitto tra Cesar Catilina (Driver), un artista geniale che cerca di saltare in un futuro utopico e idealistico, e il suo oppositore, il sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), che rimane impegnato in uno status quo regressivo, perpetuando l'avidità, gli interessi particolari e la guerra di parte", si legge nella sinossi ufficiale.

"Tra loro c'è la socialite Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, il cui amore per Cesar ha diviso le sue lealtà, costringendola a scoprire cosa crede che l'umanità meriti veramente".

Megalopolis è interpretato anche da Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter e Dustin Hoffman. L'uscita nelle sale americane è prevista per il prossimo 27 settembre, mentre deve ancora essere annunciata una data per l'Italia.

Coppola ha scritto, diretto e prodotto di tasca propria Megalopolis, progetto che sta ha sviluppato per oltre 40 anni. Tra i produttori aggiuntivi figurano Barry Hirsch, Fred Roos e Michael Bederman. Coppola ha notoriamente venduto una parte della sua azienda vinicola per autofinanziare il budget di 120 milioni di dollari del film. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Megalopolis.