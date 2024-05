Megalopolis, Francis Ford Coppola non ha letto critiche negative: "Forse mi mostrano solo quelle positive"

Come previsto, Megalopolis si è rivelato uno dei film più divisivi del Festival di Cannes. A quattro giorni dalla proiezione del film di Francis Ford Coppola in Francia, le opinioni si sprecano tra recensioni positive e negative. L'unico a non essersi accorto di questa accoglienza contrastante sembra proprio il regista.

In un'intervista a margine del festival, Coppola ha dichiarato di non aver riscontrato opinioni negative sul film:"È ciò che dicono molte recensioni? Non le ho lette. Ho letto molte buone recensioni ma forse non mi stanno mostrando quelle negative. Tutto quello che so è che sono venuto qui, ho mostrato il film e mi è stato detto che è andato molto bene. O forse no, non lo so. Ma è quello che mi hanno detto".

Adam Driver è l'architetto Cesar Catilina in Megalopolis

Mega-divisione

Le recensioni dei media internazionali sono molto contrastanti, tra chi lo definisce l'ennesimo capolavoro del regista de Il padrino e chi lo reputa un fiasco totale e un pessimo canto del cigno per Coppola. In merito alle recensioni positive, il regista forse si riferisce ai commenti francesi, che pare abbiano accolgo con maggior entusiasmo il film. I Cahiers du cinéma gli hanno assegnato una valutazione di 4 stelle su 4.

L'imponente progetto di Francis Ford Coppola è stato finanziato con 120 milioni di dollari dallo stesso cineasta, includendo nel cast attori del calibro di Adam Driver, Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito e Jon Voight. La première ha ricevuto una lunghissima standing ovation ma la proiezione in sala Debussy ha registrato applausi e diversi sonori fischi.

Il film racconta la storia di Cesar Catilina (Adam Driver), un architetto di New York che ha in testa un piano assolutamente utopistico per ricostruire la Grande Mela devastata da una catastrofe. Il suo piano verrà ostacolato dal corrotto sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). Megalopolis è un progetto che Coppola aveva nel cassetto da decenni e che tra il 2022 e il 2023 è riuscito a produrre. Inizialmente, il protagonista del film doveva essere Christian Bale.