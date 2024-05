Megalopolis: Eagle Pictures distribuirà il film di Coppola in Italia

Eagle Pictures si è assicurata i diritti di distribuzione per l'Italia di Megalopolis, che debutterà in concorso a Cannes il 16 maggio.

Dopo un'affannosa ricerca, il posizionamento in concorso a Cannes 2024 ha permesso al colossal di Francis Ford Coppola Megalopolis di trovare distribuzione. Il film è stato venduto a importanti acquirenti indipendenti nei cinque principali territori d'Europa e per l'Italia si è assicurata i diritti di distribuzione la Eagle Pictures.

Gli altri distributori europei sono Constantin Film per la Germania e tutti i territori di lingua tedesca, comprese Svizzera e Austria, Tripictures per la Spagna, e Entertainment Film Distributors Limited per il Regno Unito. La scorsa settimana è stato annunciato un accordo con Le Pacte per la Francia.

Megalopolis debutterà in anteprima mondiale nel concorso di Cannes giovedì 16. Ad accompagnare il maestro Francis Ford Coppola sulla Croisette interverrà parte del cast stellare, che vede coinvolti Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, D.B. Sweeney e Dustin Hoffman.

Tarak Ben Ammar, presidente di Eagle Pictures, ha dichiarato: "Aggiungere Megalopolis al catalogo di Eagle è un sogno che diventa realtà. Non solo il più grande regista del nostro tempo ha realizzato un film che si adatta perfettamente al nostro programma cinematografico, ma è anche un'esperienza cinematografica rivoluzionaria".

Come rivela Deadline, è interessante notare come il team di Coppola abbia mantenuto il controllo dei diritti TV e VOD, aprendo potenzialmente la strada a un accordo globale con qualche streamer in futuro. Manca, però, ancora un distributore statunitense, che potrebbe arrivare dopo le reazioni del pubblico di Cannes.

Che cosa ci aspetta con Megalopolis

Megalopolis è una favola epica romana ambientata in un'America moderna immaginata. La città di Nuova Roma deve mutare e ciò innesca un conflitto tra Cesar Catilina (Adam Driver), un artista geniale che cerca di lanciarsi in un futuro utopico e idealistico, e il suo avversario, il sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), fermo su una politica conservatrice e regressiva per proteggere lo status quo e il perpetuarsi di corruzione, avidità, interessi particolari e guerra partigiana. Divisa tra loro c'è la mondana Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, il cui amore per Cesar mette alla prova la sua lealtà verso il padre, costringendola a scoprire ciò che crede veramente che l'umanità meriti.