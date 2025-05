Meg Ryan: ritorno alle commedie romantiche per la star di Harry, ti presento Sally, ecco il nuovo progetto

Dopo essere diventata il volto simbolo delle commedie romantiche alla fine degli anni '80 e per tutti gli anni '90, Meg Ryan sta tornando al suo genere preferito.

L'attrice è infatti entrata nel cast di Good Sex, commedia Netflix che vedrà anche il ritorno alla regia di Lena Dunham, nota principalmente per aver scritto e interpretato la serie HBO Girls.

Il film, di cui Dunham curerà sceneggiatura e regia, è incentrato su una terapista di coppia interpretata da Natalie Portman, che rientra nel giro degli appuntamenti di New York dopo aver chiuso una relazione decennale. La sua vita sentimentale si complica quando inizia a frequentare due uomini, uno di dieci anni più grande di lei, interpretato da Mark Ruffalo, mentre l'altro è un ventenne, interpretato da Tucker Pillsbury.

Il grande ritorno di Meg Ryan dopo il boom delle romcom negli anni '90

Meg Ryan è Annie nel film Insonnia d'Amore

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Meg Ryan interpreterà la terapeuta del personaggio di Portman nel film. Rashida Jones, il cui casting è stato annunciato contemporaneamente a quello di Ryan, interpreterà la migliore amica della protagonista. Tra i produttori del film figurano Dunham, Portman, Sophie Mas e Michael Cohen.

Billy Crystal e Meg Ryan in una scena di Harry ti presento Sally

Good Sex segna il ritorno di Meg Ryan al genere che l'ha resa una star. Conosciuta soprattutto per le sue interpretazioni da protagonista in tre film scritti da Nora Ephron - Harry, ti presento Sally del 1989, Insonnia d'amore del 1993 e C'è posta per te del 1998 - Ryan ha dominato le commedie romantiche americane durante il loro enorme boom negli anni '90. Tra le altre commedie romantiche dell'attrice figurano Joe contro il vulcano, French Kiss, Innamorati cronici, Kate & Leopold e Il bacio che aspettavo.

Più recentemente, Ryan ha co-scritto e diretto la commedia sentimentale 2023 Coincidenze d'amore, in cui ha recitato anche al fianco di David Duchovny. Il film è stato uno dei due progetti per il grande schermo in cui Ryan ha recitato dal 2009, il secondo è stato il suo altro lavoro da regista, Ithaca.