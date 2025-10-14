Tom Blyth consacra la co-star nella rom-com Netflix: "È la nuova Meg Ryan"

La star del prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente, ha elogiato la sua collega nell'ultima commedia romantica in cui ha recitato.

La star di Hunger Games Tom Blyth ha raccontato l'esperienza di recitare nella nuova rom-com di Netflix, People We Meet on Vacation, adattamento del romanzo di Emily Henry.

Un'esperienza importante per Blyth, conosciuto principalmente per il ruolo del giovane Coriolanus Snow in La ballata dell'usignolo e del serpente e nella serie Billy the Kid.

La nuova Meg Ryan secondo Tom Blyth

Nella commedia romantica targata Netflix, l'attore recita al fianco di Emily Bader. Interpretano Alex Nilsson e Poppy Wright, due amici di lunga data che dopo essersi persi di vista riprendono la loro tradizione di passare le vacanze insieme.

Emily Bader in una scena di Paranormal Activity - Parente prossimo

Secondo Blyth, Emily Bader è un'attrice di grande talento e ha avanzato un paragone molto ingombrante: "È la nuova Meg Ryan. Ha quella qualità per cui, anche quando sembra andare fuori dagli schemi, riesci comunque a rimanere affascinato da lei" spiega Blyth "È così adorabile e così giocosa nel modo in cui usa il linguaggio della sceneggiatura, e penso che renderà davvero giustizia al personaggio".

Il personaggio di Bader, Poppy, è uno spirito libero, l'opposto di Alex, il personaggio di Blyth, che invece ama molto la sua routine.

Meg Ryan fidanzata d'America

Un paragone molto audace quello di Tom Blyth nei confronti di Emily Bader, vista la carriera tra gli anni '80 e '90 di Meg Ryan, conosciuta per alcuni grandi successi romantici sul grande schermo.

L'attrice, che in un certo periodo della sua carriera venne ribattezzata 'fidanzata d'America', recitò in film come Top Gun, Harry, ti presento Sally al fianco di Billy Crystal, Insonnia d'amore e C'è posta per te al fianco di Tom Hanks, oltre a film come Omicidi di provincia, Genio per amore, French Kiss, Innamorati cronici, Rapimento e riscatto e Kate & Leopold. Nel 2023, Meg Ryan ha diretto da regista la commedia romantica Coincidenze d'amore.