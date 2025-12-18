Rob Reiner, Meg Ryan sulla morte del regista di Harry, ti presento Sally: "Una tragedia impossibile"

L'attrice ha condiviso sui social un post per rendere omaggio all'artista e alla moglie Michele, uccisi nella giornata di domenica.

Meg Ryan, star del cult Harry, ti presento Sally, ha condiviso un post sui social per ricordare Rob Reiner e sua moglie Michele.

L'attrice ha pubblicato una foto in cui è ritratta mentre balla insieme al regista, ammettendo che sentirà moltissimo la sua mancanza.

Le parolle della star di Harry, ti presento Sally

Il post di Meg Ryan celebra i due artisti, ritrovati privi di vita domenica, dichiarando: "Grazie, Rob e Michelle, per il modo in cui credevate nel vero amore, nelle fiabe e nelle risate. Grazie per la vostra fede nel meglio delle persone, e per il vostro profondo amore per la nostra nazione".

L'attrice ha interpretato Sally Albright nel film Harry, ti presento Sally nel 1989 e ha aggiunto, facendo riferimento al fatto che Rob Reiner e la moglie sembra siano stati uccisi dal figlio Nick: "Devo credere che la loro storia non finisca con questa tragedia impossibile, che ci sia qualcosa di buono, che sollevi qualche consapevolezza...".

Meg ha sottolineato: "Non lo so, ma immagino che avrebbero voluto che fossimo speranzosi e umani, che fosse qualcosa che ci unisca tutti in una comprensione reciproca più grande e che porti un po' di pace".

Gli omaggi ai due artisti

Le parole di Meg Ryan arrivano dopo quelle di molte star di Hollywood, tra cui il suo collega e amico Billy Crystal, Martin Short, e Larry David.

Poche ore fa, inoltre, i figli di Rob e Michele, Romy e Jake, hanno voluto rilasciare un comunicato in cui dichiarano che stanno vivendo in ogni momento della giornata "un dolore inimmaginabile", e ribadendo che si tratta di una "perdita orribile e devastante", che nessuno dovrebbe mai vivere.

Il doppio omicidio, secondo il medico legale, è avvenuto nella giornata di domenica e Nick Reiner dovrà affrontare in tribunale un processo per la morte dei suoi genitori.