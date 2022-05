Meg Ryan interprete e regista della romcom What Happens Later insieme a David Duchovny

Meg Ryan e David Duchovny interpretano due ex amanti che si riuniscono in un aeroporto durate una tormenta di neve, ricordando la loro precedente relazione, nella romcom What Happens Later.

Meg Ryan torna al genere che l'ha resa celebre in tutto il mondo: la commedia romantica. l'attrice 60enne si prepara a interpretare e dirigere What Happens Later, condividendo lo schermo col collega David Duchovny. Meg Ryan ha condiviso su Instagram un poster del film accompagnato dalla scritta "CI SIAMO!!"

Nel 2015 Meg Ryan ha esordito alla regia con il coming-of-age Ithaca. A marzo, Deadline ha rivelato che l'attrice dirigerà l'adattamento del romanzo A Lady's Guide To Selling Out per Netflix.

Secondo quanto anticipato da Variety, le riprese di What Happens Later prenderanno il via nei prossimi mesi a Bentonville, Arkansas. Il film, che dovrebbe uscire nel 2023, è basato sullo spettacolo teatrale di Steven Dietz Shooting Star, la sceneggiatura è firmata dallo stesso Dietz insieme a Meg Ryan e Kirk Lynn.

What Happens Later vede protagonisti gli ex Willa (Ryan) e Bill (Duchovny) che sono costretti a riunirsi in un aeroporto durante una nevicata. Il logline ufficiale riportato da Variety recita: "E se una notte nevosa ti trovassi faccia a faccia con qualcuno del tuo passato? Qualcuno che una volta custodiva i tuoi segreti, perché una volta, tanto tempo fa, quella persona ha avuto il tuo cuore".

Meg Ryan: "Tutti mi amavano, ma non ho mai ottenuto un ruolo senza fare il provino"

"È emozionante vedere che Meg Ryan ha portato il peso della sua esperienza nel genere romantico sulla sedia del regista e l'ha abbinata a un meraviglioso partner quale è David Duchovny", ha dichiarato Gabrielle Stewart di HanWay Films. "Questo è esattamente ciò che il pubblico di tutto il mondo sta cercando e HanWay è entusiasta di collaborare ancora una volta con i nostri amici di Bleecker Street".